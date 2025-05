Wizz Air, nuova rotta diretta per Erevan

- pubblicità -

Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, annuncia l’avvio del nuovo collegamento diretto da Napoli (NAP) a Erevan (EVN), capitale dell’Armenia.

La rotta sarà attiva a partire dal 15 ottobre 2025 con frequenza trisettimanale – il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 29,99€.

Questa nuova destinazione si inserisce in un piano di potenziamento della presenza di Wizz Air sull’aeroporto di Napoli, una delle cinque basi italiane della compagnia. L’operazione di questa nuova rotta sarà facilitata dall’arrivo del secondo Airbus A321neo di ultima generazione presso la base di Napoli nell’ottobre 2025.

Grazie a questi investimenti, Wizz Air ha ampliato la propria offerta dall’Aeroporto di Capodichino: il lancio di questo collegamento verso la capitale armena e le tre nuove rotte in direzione Brasov, Chisinau e Tel Aviv – oltre alla trasformazione in annuale della rotta per Sharm el-Sheikh – rappresentano il concreto impegno della compagnia sulla base partenopea.

Erevan, capitale dell’Armenia, situata ai piedi del monte Ararat, è una delle città più antiche del mondo ancora abitate. Con il suo centro storico animato, le architetture sovietiche che si mescolano a influenze persiane e caucasiche, e una scena artistica in piena evoluzione, rappresenta una meta affascinante e inaspettata per chi desidera esplorare nuovi orizzonti. Dai suggestivi panorami sulla valle dell’Ararat ai vivaci caffè di Piazza della Repubblica, Erevan regala un’esperienza autentica tra cultura, storia e sapori unici. Imperdibili le visite al complesso di Cascade, al Memoriale del Genocidio Armeno e ai colorati mercati artigianali.

L’Armenia è anche una destinazione d’eccellenza per gli amanti del vino e della gastronomia: khorovats (spiedini di carne), dolma (involtini di carne e riso avvolti in foglie di vite o cavolo) e lavash (pane armeno senza lievito) sono i piatti protagonisti che raccontano la ricca tradizione culinaria del Paese.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Il lancio della rotta Napoli – Erevan rientra in un progetto più ampio di crescita della nostra base partenopea, che abbiamo recentemente rafforzato con l’arrivo di un secondo aeromobile. Grazie a queste nuove rotte vogliamo offrire ai nostri passeggeri campani un ventaglio sempre più ampio di destinazioni accessibili, contribuendo allo stesso tempo a stimolare il turismo e a sostenere l’economia locale. Il Sud Italia rappresenta per noi un’area strategica su cui continuiamo a investire con convinzione”.

Da Napoli, Wizz Air offre attualmente 11 rotte in 8 paesi e, con il potenziamento della base e la continua espansione delle sue destinazioni, la compagnia aerea conferma il proprio impegno verso questa regione, collegando persone e culture in modo comodo ed economico.

INFORMAZIONI SULLA NUOVA ROTTA