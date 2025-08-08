Wizz Air, nuova rotta per Craiova (Romania)

- pubblicità -

Wizz Air, la compagnia aerea più sostenibile a livello ambientale in EMEA, è entusiasta di annunciare l’espansione del suo network da Napoli con il lancio di una nuova rotta internazionale verso la città rumena di Craiova. La rotta sarà attiva a partire dal 28 ottobre 2025, con voli operati due volte a settimana, il martedì e il sabato. I biglietti sono già disponibili su www.wizzair.com o sull’app mobile WIZZ con tariffe a partire da €19.99.

Craiova, situata nella regione storica dell’Oltenia, è una città rumena con un importante centro industriale e culturale. È nota per il suo grande parco urbano, il Parco Nicolae Romanescu, uno dei più estesi e affascinanti d’Europa, un autentico capolavoro di architettura del paesaggio. La città vanta anche un’importante tradizione accademica e culturale, con diverse istituzioni di istruzione superiore e due università, tra cui l’Università di Craiova. Qui si trova anche il Museo d’Arte di Craiova, ospitato in un sontuoso palazzo barocco, che custodisce una preziosa collezione di sculture giovanili di Constantin Brâncuși, considerato il padre della scultura moderna.

Questa nuova rotta fa parte della più ampia strategia di Wizz Air per rafforzare la sua presenza presso l’aeroporto di Napoli, una delle cinque basi italiane della compagnia aerea, e il suo lancio sarà facilitato dall’arrivo del secondo aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo alla base a ottobre 2025. Il numero di rotte operate da Wizz Air dalla città sale a 15 in 9 paesi, confermando ulteriormente l’importanza strategica della base campana all’interno del network della compagnia.

Nei primi sette mesi del 2025, la compagnia aerea ha già operato oltre 2.000 voli da e per Napoli, trasportando 426.000 passeggeri e con un tasso di completamento del 100% (nessun volo è stato cancellato). Anche le performance operative hanno continuato a migliorare, con la puntualità delle partenze cresciuta di oltre il 20% rispetto al 2024.

Il lancio di questo nuovo collegamento riflette i principi della Customer First Compass — l’iniziativa strategica di Wizz Air supportata da 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni — progettata per elevare l’esperienza dei passeggeri, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza in una base strategica come Napoli con il lancio della nuova rotta per Craiova, che migliora ulteriormente la connettività tra il Sud Italia e l’Est Europa. Napoli, una delle nostre cinque basi in Italia, riveste un’importanza fondamentale per il nostro network: con questa nuova rotta, i nostri collegamenti con la Romania salgono a sei, collegando la città anche a destinazioni chiave come Brasov, Bucarest, Cluj-Napoca e Timisoara. La nostra presenza in questo aeroporto”, continua Imperiale, “va ben oltre, con collegamenti verso Tirana, Yerevan, Sofia, Sharm El Sheik, Tel Aviv, Chisinau, Katowice, Varsavia e Budapest. Il mercato italiano è il nostro principale per numero di passeggeri e, per mantenere questa posizione, è fondamentale investire in aree cruciali come Napoli. Questa nuova rotta dimostra il nostro impegno a offrire ai viaggiatori italiani e alla comunità rumena residente in Italia collegamenti comodi e convenienti, in perfetta armonia con il nostro slogan ‘Let’s WIZZ!'”

L’avvio della rotta Napoli-Craiova dovrebbe generare effetti economici positivi nel Sud Italia, in particolare nella regione Campania. Migliorando l’accesso dalla Romania, questo collegamento contribuirà a rafforzare i legami tra le due comunità, favorendo sia il turismo in entrata che gli affari. La rotta rappresenta anche un’opportunità strategica per la numerosa comunità romena residente a Napoli, offrendo un collegamento diretto e conveniente per visitare le proprie famiglie e i luoghi d’origine.

INFORMAZIONI SULLA NUOVA ROTTA

ROTTA FREQUENZA TARIFFE A PARTIRE DA PRIMO VOLO NAPOLI – CRAIOVA Martedì e Sabato 19.99€ 28 Ottobre 2025