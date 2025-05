Wizz Air, nuova rotta per Timisoara

- pubblicità -

Wizz Air,la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, annuncia il lancio di una nuova rotta da Napoli (NAP) a Timisoara (TSR), in Romania.

Il collegamento sarà operativo a partire dal 14 ottobre 2025, con frequenza trisettimanale (il martedì, giovedì e sabato) e tariffe a partire da €14.99: un’opportunità di viaggio accessibile pensata per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, in linea con il programma Customer First Compass di Wizz Air, attraverso cui la compagnia si impegna a garantire tariffe low cost e viaggi accessibili a tutti i propri passeggeri.

Timisoara, soprannominata “la piccola Vienna”, è una delle città più affascinanti e dinamiche della Romania. Capitale europea della cultura nel 2023, offre un centro storico elegante, caffè vivaci e un mix unico di storia, arte e relax. La città è anche un ottimo punto di partenza per scoprire la regione del Banato, territorio ricco di fascino e noto per la sua produzione vinicola.

Questo nuovo collegamento si inserisce nel più ampio piano di sviluppo della compagnia sull’aeroporto partenopeo, una delle cinque basi italiane di Wizz Air, che vede un significativo rafforzamento operativo con l’arrivo del secondo Airbus A321neo: l’aeromobile più efficiente e sostenibile nella sua categoria, progettato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

Inizialmente previsto per il 15 ottobre, il nuovo velivolo entrerà in servizio già dal 29 settembre 2025, permettendo alla compagnia di rivedere il calendario di avvio di alcune rotte annunciate di recente.

NUOVE DATE DI INAUGURAZIONE DELLE ROTTE DALL’AEROPORTO DI CAPODICHINO

Napoli – Chisinau: primo volo 29 settembre 2025

Napoli – Erevan: primo volo 29 settembre 2025

Napoli – Brasov: primo volo 30 settembre 2025

Napoli – Sharm El Sheik: primo volo 30 settembre 2025

Napoli – Tel Aviv: primo volo 30 ottobre 2025

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Il lancio della rotta per Timisoara e l’accelerazione del nostro piano operativo su Napoli rappresentano un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la base partenopea riveste nella nostra strategia di crescita in Italia. Con l’arrivo anticipato del secondo aeromobile, possiamo offrire nuove rotte, aumentando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e contribuendo allo sviluppo del territorio. Siamo felici di poter collegare Napoli a un numero sempre maggiore di destinazioni accessibili e originali. Lo facciamo mantenendo l’impegno a offrire tariffe sempre competitive, perché crediamo che viaggiare debba essere un’esperienza di qualità, ma anche e soprattutto alla portata di chiunque.”

Con 12 rotte attualmente operative e nuove destinazioni in arrivo, Wizz Air consolida la propria presenza a Napoli e rinnova il suo impegno nel proporre opzioni di viaggio ancora più convenienti per i passeggeri campani. Attualmente, la compagnia offre oltre 200 rotte a basso costo in tutta Italia, collegando i propri clienti a 30 Paesi. Dall’inizio delle operazioni, la compagnia ha trasportato quasi 100 milioni di passeggeri dagli aeroporti italiani.

I biglietti per le tratte presentate sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’app ufficiale WIZZ.

INFORMAZIONI SULLE NUOVA ROTTA NAPOLI – TIMISOARA

ROTTE VOLI TARIFFE DA PRIMO VOLO NAPOLI – TIMISOARA Martedì, Giovedì e Sabato 14.99€ 14 Ottobre 2025

INFORMAZIONI SULLE NUOVE DATE DELLE ROTTE DA NAPOLI