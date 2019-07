Come funzionano le slot machine digitali

Vi siete mai chiesti come funzionano le slot machine moderne? Come tutti sanno, la slot machine ha una storia abbastanza lunga, visto che questo fortunato gioco viene inventato e messo in circolazione nella sua prima formula, come gioco di tipo meccanico. Successivamente, negli ultimi 30-40 anni ha subito diversi cambiamenti, per via della nuova tecnologia imperante, che lo hanno reso uno dei giochi più diffusi e praticati di sempre. Andiamo a vedere come funziona una slot machine digitale, che è quella che conosciamo e giochiamo oggi.

I microprocessori che guidano le slot machine di oggi sono programmati con generatori di numeri casuali che regolano e determinano le combinazioni vincenti. Non importa più quante fermate ci sono su ciascuna bobina. Se avessimo installato quella vecchia macchina a dieci rulli con dieci microprocessori, potremmo mettere dieci simboli jackpot sulla prima bobina, dieci sulla seconda e nove sulla terza, e continuare a programmare il generatore di numeri casuali in modo che tre i simboli del jackpot erano allineati solo una volta ogni 1.000 volte, o 10.000 volte. Oggi grazie alla tecnologia digitale, le slot hanno beneficiato del generatore di numeri casuali, a differenza dei vecchi modelli basati invece su rulli meccanici, i quali venivano azionati tirando una leva, che poteva però incepparsi e ripetere più volte la stessa sequenza numerica. La slot machine oggi è presente in tutte le sale da gioco, sia di tipo fisico, live, sia di tipo digitale; per giocare nei casino online con le slot machine è possibile effettuare una scelta tra una selezione di tanti giochi e slot disponibili nei cataloghi multimediali presenti in rete. Oggi il gioco online delle slot machine è sempre più diffuso e praticati per via del fatto che a differenza del gioco fisico, è molto più difficile da manomettere, in quanto esso viene controllato dall’ente AAMS per il suo corretto funzionamento.

Oggi le slot moderne sono apparecchiature sofisticate e dotate di un microchip complesso, il quale consente in simultanea di visualizzare le nostre combinazioni vincenti. Attraverso l’RNG, ovvero il generatore di numeri casuali, che funziona come un vero e proprio cervello per le slot, che di fatto sono dei computer destinati al gioco della slot, viene inserito un apposito programma capace di generare numeri in un dato momento. Questo aspetto tecnico è importante, perché va a stabilire la percentuale ottimale di payout di una macchina, la frequenza e il numero di giocate vincenti effettive. In teoria quindi una slot machine può funzionare per giorni senza ottenere una combinazione vincente, oppure pagare dopo 2-3 giri dei rulli, in maniera del tutto casuale, dimostrando come la velocità del gioco non influisca affatto al fine di migliorare e determinare le probabilità di vincita in una slot machine di tipo digitale, sia essa online oppure fisica.

L’evoluzione dei gioco online dei casinò digitali è legato all’utilizzo che facciamo oggi della tecnologia e in particolare dei dispositivi mobili, visto che oltre il 65% degli utenti accede direttamente attraverso il proprio smartphone. L’offerta fa riferimento proprio a questo aspetto di tipo pratico, mostrando quali sono i trend attuali su cui bisogna dare maggior rilevanza e autorevolezza, come succede con ogni tipo di attività ludica e commerciale in circolazione. Ne è un esempio l’evoluzione delle slot machine, che sono state capaci di attraversare diversi periodi storici, ottenendo sempre grande successo a livello popolare e di diffusione in diversi ambiti.