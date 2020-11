RC auto: la correlazione tra sinistri e premi non è equivalente in tutta Italia.

Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi per approfondire il rapporto fra costo dell’RC Auto e il costo medio dei sinistri sul territorio nazionale.

Come evidenziato dalla Tabella 1, il premio medio RC Auto nel 2019 è stato piuttosto diversificato nelle varie regioni italiane: si partiva da un minimo di 300€ in Valle d’Aosta fino ad un massimo di 526€ in Campania. Normalmente la differenza di prezzo è imputata al diverso costo dei sinistri, derivante da diverse frequenze ogni cento veicoli circolanti e dall’importo medio del risarcimento. Come si nota, il costo medio del sinistro è stato anch’esso molto differenziato sul territorio nel corso del 2019, con un minimo di 198€ in Friuli Venezia Giulia ed un massimo di 367€ in Campania.

Come si nota nel seguente Grafico 1:

vi è una forte correlazione fra premio medio RC Auto e costo medio del sinistro . Sul grafico le regioni si dispongono in prossimità della linea di tendenza, ovvero in generale i prezzi RC Auto sono più alti nelle regioni dove i sinistri sono più costosi;

. Sul grafico le regioni si dispongono in prossimità della linea di tendenza, ovvero in generale i prezzi RC Auto sono più alti nelle regioni dove i sinistri sono più costosi; tuttavia alcune regioni si posizionano ben al di sopra o al di sotto della linea di tendenza, a indicare che la proporzionalità fra sinistri e premi non è equivalente in ogni regione.

Per valutare il diverso grado di proporzionalità fra premi e sinistri, nella Tabella 2 si evidenzia il ricarico della polizza, ovvero la maggiorazione % del costo medio del sinistro che porta al prezzo finale per il consumatore. Dalla tabella si nota che:

La Valle D’Aosta è la regione con il ricarico più basso (22,6 %), mentre il Trentino Alto Adige presenta un ricarico del 69,6%, nonostante il costo medio del sinistro sia inferiore ;

mentre il ; I bassi ricarichi in alcune regioni del Centro-Sud come Lazio (40,8%), Campania (43,5%) e Sicilia (46,2%), sono controbilanciati da livelli di ricarico ben più alti in altre regioni.