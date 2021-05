Conoscere meglio l’Uzbekistan: al via collaborazione tra Editoria Web e l’ambasciata uzbeka in Italia.

Conoscere meglio l’Uzbekistan: una nazione apparentemente lontana dall’Italia e che invece ha sempre più rapporti politici, economici e turistici con il nostro Paese. Quali riforme sta portando avanti il presidente uzbeko Shavat Mirziyoyev per modernizzare la nazione più popolosa dell’Asia centrale? Quali accordi commerciali ci sono con lo Stato e le aziende italiane? Quanti e quali scambi culturali si stanno portando avanti tra i due Paesi? E ancora: quali sono le principali tradizioni folkloristiche e culinarie uzbeke?

È per rispondere a domande come queste che il gruppo Editoria Web, che pubblica tutti i giornali online del gruppo Gazzette, ha avviato una collaborazione con l’ambasciata uzbeka a Roma. Lo scorso giovedì, 29 aprile, l’editore Agostino Marotta, assieme al webmaster Massimiliano Consiglio e ai membri della redazione de La Gazzetta di Roma (coordinati dalla direttrice Roberta Nardi), hanno incontrato nel suo ufficio l’ambasciatore Otabek Akbarov, assieme al console onorario della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia, Vittorio Giorgi.

Da qui ai prossimi mesi, dunque, i giornali del gruppo Gazzette pubblicheranno diversi contenuti esclusivi per informare voi lettori sulle iniziative che il governo dell’Uzbekistan porta avanti in patria e con noi italiani, a partire dall’attività dell’ambasciata. Alla scoperta di visioni del mondo, economie, usi, costumi e strategie geopolitiche molto importanti per il futuro delle nostre relazioni internazionali. Questo perché quello uzbeko è un Paese con ottime relazioni con molte nazioni nel contesto territoriale dell’Asia centrale e orientale, tra cui Russia e Cina (che rimangono i suoi principali partner commerciali e finanziari).

L’ambasciatore Akbarov si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto. “Si tratta – ha spiegato – di una collaborazione importante: grazie al gruppo Editoria Web siamo sicuri di poter far conoscere meglio il nostro Paese a voi italiani e avviare un proficuo scambio culturale”.

Stessa soddisfazione espressa da Agostino Marotta, che sottolinea come “gli articoli dedicati che pubblicheremo sui nostri giornali avranno una formula accattivante (studiata insieme a Pietro Pizzolla, responsabile area contenuti Editoria Web e coordinatore di redazione del network delle Gazzette), utilizzeranno diversi linguaggi e saranno ricchi di informazioni inedite”.