L’Uzbekistan in Europa, appuntamento lunedì 6 a Bruxelles.

L’Associazione Europa-Uzbekistan per la cooperazione economica (EUROUZ) organizza un evento speciale con il Vice Primo Ministro – Ministro degli investimenti e del commercio estero della Repubblica dell’Uzbekistan, Sig. Sardor Umurzakov e altri alti dirigenti uzbeki funzionari, tra cui diversi ambasciatori dell’Uzbekistan nei paesi dell’UE, in particolare in Italia.

La seconda sessione dell’evento di due ore sarà caratterizzata dalle riflessioni di diversi importanti investitori europei e senior business leader, anche italiani, sulle loro esperienze reali in Uzbekistan.

L’evento si svolgerà via Zoom lunedì 6 settembre dalle 11:00 alle 13:00 CET (Bruxelles). Questo evento sarà il primo evento di business Europa-Uzbekistan su questa scala che si svolgerà in quasi due anni, quindi consideriamo la partecipazione consigliata se stai seguendo gli sviluppi in Uzbekistan.

Link per la registrazione e i dettagli dell’evento (scorri verso il basso per agenda e relatori): https://www.eventbrite.co.uk/e/europe-uzbekistan-business-round-table-registration-168434583373?aff=odeimcmailchimp&mc_eid=d71dabd4c9&mc_cid=e9e7fdd614&fbclid=IwAR0VgevirkJ13HO-OCGDulvtsh-3ztlh3Yk4PX2SrJNlmHwoA5CqmMXVT2E

Per richiedere la partecipazione di persona all’evento a Bruxelles, si prega di RSVP per confermare la propria partecipazione alla seguente e-mail (rsvp@eurouz.eu o consulat@uzbekistan.be). www.eurouz.com