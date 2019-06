Elezioni, domenica di ballottaggi in 5 Comuni, Nola, Casoria, Casavatore, Grumo Nevano e Bacoli.

Domenica 9 giugno i cittadini di 5 comuni del napoletano torneranno alle urne per eleggere il sindaco nel turno di ballottaggio, dal momento che nel primo turno disputato lo scorso 26 maggio in concomitanza con le elezioni europee nessun candidato ha raggiunto la soglia del 50% + 1 dei voti necessari per ottenere l’elezione al primo turno.

In provincia di Napoli sono 5 i comuni che eleggeranno il sindaco al ballottaggio: Bacoli, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano e Nola.

A Bacoli si sfideranno Gerardo Della Ragione sostenuto da liste civiche ed Aniello Savoia sostenuto dal centrodestra.

A Casavatore la sfida sarà tra Pasquale Sollo e Luigi Maglione, entrambi sostenuti da liste civiche.

A Casoria i contendenti sono Angela Russo candidata del centrodestra e Raffaele Bene candidato di liste civiche di area centrosinistra.

A Grumo Nevano il ballottaggio vede opposti Angelo Campanile del centrodestra e Gaetano Di Bernardo sostenuto da liste civiche di centrosinistra.

Infine Nola dove si sfideranno Cinzia Trinchese sostenuta dal centrodestra e Gaetano Minieri sostenuto da liste civiche.