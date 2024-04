Bradisismo, altra notte di scosse ai Campi Flegrei

Ancora scosse bradisismiche nell’area dei Campi Flegrei.

Sono state circa una trentina lungo tutta la notte, con la più intensa di magnitudo 2.4 – come riportato dal sito dell’Osservatorio Vesuviano – registrata alle ore 3.29, a una profondità di 2.6 km.

Nei giorni scorsi ci sono state le prime prove di evacuazione in un istituto scolastico a Bagnoli (Napoli), mentre a ottobre è prevista la grande esercitazione per il rischio vulcanico con l’evacuazione della popolazione. In quell’occasione saranno montati anche i campi con le tende.