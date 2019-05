Carabinieri arrestano ladro seriale al Vomero.

“ Esprimo un vivo plauso ai Carabinieri del Vomero per l’operazione che ha assicurato alla giustizia il ladro seriale che, stando alle riprese delle telecamere, di recente si era reso protagonista di alcuni furti effettuati all’interno di esercizi commerciali della zona – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Con l’occasione auspico che vengano mantenute e ulteriormente intensificate le attività di prevenzione anche avvalendosi di sistemi come la videosorveglianza, che ancora una volta si sono rivelati strumenti fondamentali, incoraggiando condomìni ed esercizi commerciali affinché, attraverso apposite convenzioni, si dotino di sistemi di videocontrollo. Importante infine continuare nell’attività tesa a un coordinamento ottimale tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani con la presenza costante delle forze dell’ordine, in un quartiere, dove purtroppo, negli ultimi tempi, si registra un incremento delle attività delinquenziali, anche delle cosiddette baby gang, con scippi, furti e rapine ai danni di cittadini e di commercianti “.

Correlati