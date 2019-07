Comicon e MANN portano Corto Maltese a Capodichino.

L’Aeroporto Internazionale di Napoli dedica una mostra a Corto Maltese e rende omaggio a Hugo Pratt (1927-1995), uno dei più noti fumettisti italiani al mondo, mettendo in risalto la sua passione per il viaggio e l’avventura attraverso la riproduzione in grande scala di tavole di fumetti attualmente esposte in originale al Museo Archeologico di Napoli.

La fruttuosa collaborazione tra COMICON e Gesac continua così anche quest’anno, allargando la partnership al Museo Archeologico e regalando a tutti i viaggiatori un assaggio dell’opera di Hugo Pratt al primo piano dell’Aeroporto di Capodichino.

Una sinergia che si consolida, anche grazie alla politica di valorizzazione promossa dal progetto “Obvia”, la rete che il MANN stabilisce con la città e con l’Aeroporto di Capodichino: così ai passeggeri, in transito nello scalo partenopeo, è offerta la possibilità di effettuare “Un viaggio straordinario” in compagnia dell’eroe di Hugo Pratt.

La mostra dedicata a Corto Maltese, in calendario al Museo, si è connotata, dall’inizio della sua programmazione, come il risultato di un’originale pratica di diffusione dell’opera di Pratt: ai visitatori del MANN (in aumento del 40% rispetto al 2018), è presentato non soltanto un raffinato percorso espositivo, ma sono anche garantite delle attività collaterali per apprezzare uno dei maestri del fumetto internazionale. Le Giornate internazionali dell’Archeologia ed il Bike Festival hanno consentito al pubblico di conoscere l’esposizione attraverso le voci degli organizzatori; si replicherà nei giovedì estivi per la rassegna “Le sere del MANN”: ai curatori della mostra il compito di svelare il fascino di Corto Maltese, uno dei marinai più misteriosi che abbia conosciuto l’arte internazionale.

L’esposizione, intitolata Corto Maltese. Un viaggio straordinario, in programma al Museo, è stata organizzata da COMICON in sinergia con Patrizia Zanotti di CONG ed è inserita nell’ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell’Università di Napoli “Federico II” per il MANN. Patrocinata dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con Rizzoli Lizard.