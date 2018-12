Premio Campania, l’elenco dei premiati.

“Far emergere i migliori, il talento e il genio creativo”: è la finalità del Premio Campania®, il prestigioso riconoscimento, ideato dal Presidente Donato Alfani, giornalista e founder di AD Company, che intende premiare le personalità campane espressione della migliore creatività nei diversi settori professionali di riferimento.

Oltre 60 eccellenze del “made in Campania” – selezionate da una giuria tecnica composta dai direttori dei mass media regionali e dal comitato di presidenza – saranno premiati domani sera, sabato 29 dicembre alle ore 20 al Dubai Village di Camposano (Napoli).

Intellettuali, manager, artisti, scienziati, innovatori e figure illustri che hanno saputo farsi strada con successo, divenendo ambasciatori campani in Italia e nel mondo.

“Il Premio Campania® nasce perché, come recita il sottotitolo, i migliori meritano un premio – esordisce il Presidente Donato Alfani – E’ un premio che mi emoziona tanto, perché rappresenta il territorio, che necessita di essere valorizzato. Basta con le etichettature negative di territori difficili o di camorra, o di discariche e del non saper fare. Invece la nostra terra esprime energia, vitalità. La manifestazione vuole comunicare impegno, passione, dedizione. Mettere insieme tante personalità non è semplice, ci siamo riusciti, sarà una meravigliosa serata in cui le eccellenze si incontrano e si raccontano, in una splendida location”.

Sinergie importanti per il Premio Campania®, che gode del patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del comune di Camposano.

“È un orgoglio ospitare il Premio Campania – sottolinea il sindaco di Camposano Francesco Barbato – Si comincia a riconoscere il merito, la meritocrazia, la professionalità e la capacità, soprattutto nella Pubblica Amministrazione. Troppo spesso, qui al sud, sono prevalsi clientelismo e affarismo. Il Premio Campania è la perfetta sintesi del modello di amministrazione che stiamo portando avanti, in cui si lavora, a servizio dei cittadini, per il bene comune. Basta casta all’interno del settore pubblico o nei comuni. Il nostro è un territorio diverso, pulito, organizzato, sano, dove vengono valorizzati tutti gli aspetti che elevano la qualità della vita, dell’accoglienza dell’accoglienza e della green Energy. Vogliamo ergerci a modello nazionale, con standard ambientale ed urbanistici che si ispirano ai paesi del nord Europa”.

La premiazione avverrà nel corso di un’ esclusiva cena di gala/spettacolo, con momenti di intrattenimento, tra musica, comicità e coro gospel. In contemporanea sarà attiva anche una raccolta fondi libera a favore della curia vescovile di Nola, per essere vicini a chi ha bisogno.

“Far emergere le qualità più belle del nostro sud, spesso declinato con una visione negativa – spiega Gaetano Ambrosio, titolare del Dubai Village – E’ complesso decidere di fare impresa nei nostri territori, portare avanti un’idea imprenditoriale: occorrono tanta cultura, coraggio e capacità economica. Per noi è un orgoglio ospitare una manifestazione così importante come il Premio Campania. La sfida è portare il Dubai tra le aziende di eccellenza”.

Il Premio Campania® è una produzione dell’associazione Italia Promotion ed è organizzato dalla AD Company, società di produzioni televisive, grandi eventi, editoria, marketing e ufficio stampa

CATEGORIE PREMIO CAMPANIA®2018:

Musica, arte, teatro, scienza, giornalismo, media, istituzione, medicina, ricerca, università, artigianato, turismo, ambiente, ecologia, imprenditrice dell’anno, imprenditore dell’anno, imprenditore under 40, imprenditrice under 40, industria, impresa, manager campano uomo dell’anno, manager campano donna dell’anno, alimentazione, fotografia, sanità, sociale & diritti umani, valori, poesia, cinema, solidarietà e valori, educazione, cultura, narrativa, diritto & giurisprudenza, architettura & design, sport, economia, finanza, personalità dell’anno, giornalista uomo dell’anno, giornalista donna dell’anno, enogastronomia, letteratura, editoria, televisione, radio, giornale, agenzia di stampa, web, internazionalizzazione, comunicazione, moda, innovazione & tecnologia, formazione & didattica, premio speciale, premio d’onore, premio alla carriera, Premio Campania™.

PREMIO CAMPANIA® – il 1° ed unico evento d’eccellenza regionale annuale!

PREMI 2018

SELEZIONATI DALLA GIURIA TECNICA

E DAL COMITATO DI PRESIDENZA

CATEGORIA NOME E COGNOME MUSICA EUGENIO BENNATO MUSICA EMERGENTE GRETA ZUCCOLI TEATRO TEATRO NEST SCIENZA EDUARDO CELENTANO GIORNALISMO OTTAVIO LUCARELLI MEDIA RINO GENOVESE ISTITUZIONE COMUNE DI EBOLI SINDACO MASSIMO CARIELLO

CATEGORIA NOME E COGNOME AGRICOLTURA & TERRITORIO SANNIO FALANGHINA MEDICINA FRANCESCO CORCIONE RICERCA ALFREDO BUDILLON UNIVERSITA’ UNIVERSITA’ DI SALERNO RETTORE AURELIO TOMMASETTI TURISMO UNPLI CAMPANIA AMBIENTE OASI FIUME ALENTO ECOLOGIA FUTURIDEA

CATEGORIA NOME E COGNOME IMPRENDITRICE DELL’ANNO ROSSELLA PALIOTTO IMPRENDITORE DELL’ANNO MARCO ZIGON IMPRENDITORE UNDER 40 GUIDO GRIMALDI IMPRENDITRICE UNDER 40 SUSANNA MOCCIA INDUSTRIA MECFOND SPA IMPRESA TOMMASO IERVOLINO MANAGER CAMPANO UOMO DELL’ANNO ROBERTO CASTALDO MANAGER CAMPANO DONNA DELL’ANNO LAURA VALENTE

CATEGORIA NOME E COGNOME ALIMENTAZIONE MANGIMI LIVERINI SPA SANITA’ CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NAPOLI SOCIALE & DIRITTI UMANI DON ANIELLO MANGANIELLO POESIA EMANUELE CERULLO CINEMA EDOARDO DE ANGELIS “INDIVISIBILI” SOLIDARIETA’ & VALORI S. E. R. MONS. FRANCESCO MARINO VESCOVO DI NOLA

CATEGORIA NOME E COGNOME EDUCAZIONE LUCIO D’ALESSANDRO NARRATIVA GIGI DI FIORE ARCHITETTURA & DESIGN MAURIZIO DI STEFANO SPORT ABBES MOUHIDINE ECONOMIA MASSIMO LO CICERO FINANZA AMEDEO GIURAZZA

CATEGORIA NOME E COGNOME PERSONALITA’ DELL’ANNO LUIGI DI MAIO GIORNALISTA UOMO DELL’ANNO ALFONSO RUFFO GIORNALISTA DONNA DELL’ANNO GAIA BOZZA ENOGASTRONOMIA FRANCO PEPE LETTERATURA ALBERTO GRANESE EDITORIA · DIEGO GUIDA · XD MAGAZINE TELEVISIONE · EMITTENTE PIUENNE · PERSONAGGIO TELEVISIVO ANGELO DE GENNARO

CATEGORIA NOME E COGNOME RADIO · EMITTENTE KISS KISS ITALIA · PROGRAMMA RADIOFONICO LA RADIAZZA” DI GIANNI SIMIOLI GIORNALE IL ROMA AGENZIA DI STAMPA ANSA CAMPANIA WEB FANPAGE NAPOLI INTERNAZIONALIZZAZIONE STREGA ALBERTI BENEVENTO SPA COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E DELLA COMUNICAZIONE UNIVERSITA’ DI SALERNO MODA SARTORIA ATTOLINI FORMAZIONE & DIDATTICA UNIPEGASO

CATEGORIA NOME E COGNOME PREMIO SPECIALE · SONORA JUNIOR SAX · FRANCESCO DI LEVA PREMIO D’ONORE CONSORZIO TUTELA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA PREMIO ALLA CARRIERA · CAVALIER ARMANDO DE MATTEIS · DOMENICO DE MASI PREMIO CAMPANIATM VINCENZO BOCCIA PRESIDENTE NAZIONALE CONFINDUSTRIA