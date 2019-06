Federalismo, autonomie differenziate ed enti locali, incontro a San Sebastiano al Vesuvio giovedì 13.

Federalismo differenziato e le sue ricadute sugli Enti Locali: è questo il tema di un nuovo incontro promosso dall’Associazione Culturale Maia ed in programma giovedì 13 giugno 2019 a partire dalle ore 17.30 presso l’aula consiliare del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. “Questo nuovo momento di incontro nasce dalla necessità di avviare una sana discussione su quelle che potrebbero essere gli effetti dell’attuazione del Federalismo Differenziato sulla funzionalità dei Comuni e quindi sui servizi ai cittadini” – spiega Anita D’Avino, presidente dell’Associazione Maia.

All’incontro prenderanno parte Francesco Colace, vicepresidente di Maia e professore dell’Università di Salerno; Salvatore Sannino, primo cittadino di San Sebastiano al Vesuvio; Carmine Cesarano, avvocato amministrativista. Concluderà l’incontro Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale. All’iniziativa, moderata da Ciro Teodonno, prenderanno parte sindaci, amministratori e associazioni del territorio della provincia di Napoli.

Nell’ambito del convegno sarà assegnato il Premio Luigi Riccio, alla dottoressa Enza Lonardo. Alla premiazione prenderanno parte il promotore e ideatore del premio Mario D’Esposito e la commissione scientifica composta da Maurizio Bifulco, Maurizio D’Esposito e Alberto Mentone.

