Secondigliano libro festival, un premio al SUGC.

Si è svolta giovedì mattina nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo la cerimonia di consegna del “Premio Sgarrupato 2019” promosso dal Secondigliano Libro Festival, assegnato quest’anno al libro Maradona di Sergio Siano.

Alla manifestazione hanno partecipato l’Assessore ai Giovani Alessandra Clemente, Eduardo Ottobre in rappresentanza dell’Assessore alla Scuola e Istruzione, Annamaria Palmieri, il Presidente dell’associazione Self Salvatore Testa, il Segretario del Sindacato unitario giornalisti Campania, Claudio Silvestri, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, le autrici Maria Franco e Alessadra D’Antonio, nonché i docenti che hanno partecipato al progetto e una delegazione di studenti e genitori.



In concorso i tre libri letti dagli studenti delle sei scuole secondarie di Secondigliano (Vittorio Veneto, Savio-Alfieri, Berlingieri-Lucrezio Caro, Errico-Pascoli, Berlinguer e Carbonelli-Pascoli2) e della Scialoja-Cortese di S. Giovanni a Teduccio, commentati in classe e discussi in incontri collettivi con i singoli autori: “Il mare bagna ancora Napoli” (ed. SeLF), otto racconti sul rapporto tra i napoletani e il mare scritti dagli autori che hanno partecipato alle precedenti edizioni; “L’Ultima prova – Il romanzo di Nisida” de I Nisidiani (ed. Guida), “Maradona” di Sergio Siano (ed Intra Moenia), il racconto fortografico della presenza a Napoli dell’asso argentino.



Il premio consiste in una scultura artigianale realizzata dal compianto maestro Vincenzo Casaburi; una targa in ceramica è stata consegnata anche al segretario del SUGC, Claudio Silvestri. Agli studenti che hanno partecipato sono state consegnate le medaglie del Comune di Napoli perchè, attraverso lo studio e l’amore per la lettura, possano rappresentare ovunque il Comune di Napoli, i suoi valori e la sua forza.



Nel corso della cerimonia i presenti si sono uniti al Sindaco Luigi de Magistris nella cerimonia di deposizione dei fiori ai piedi della lapide Falcone-Borsellino, per la Giornata della Legalità che si è svolta in piazza Municipio in occasione del l’anniversario della strage di Capaci.