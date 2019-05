Midnight, le poesie di Carmen Manna, sabato 18 alla Feltrinelli di Pomigliano.

Sabato 18 maggio alle ore 18:30, presso la libreria Feltrinelli di Pomigliano d’Arco, si terrà la presentazione del libro d’esordio della napoletana Carmen Manna, la silloge poetica Midnight, edita da Planet Book.

Racconta l’autrice: “Midnight” è una raccolta di pensieri d’inchiostro in cui ho sentito tutto quello che è per me l’amore. È la fine e l’inizio di un giorno, la notte, la mia insonnia. Il mio cuore, i miei incubi, chi ha fatto sì che le mie palpebre potessero riposare. È la mia persona. Midnight è una Fenice che ha scritto come si muore e si rinasce. Come facciamo noi.

Carmen Manna è nata a Napoli nel 1999. Dopo gli studi liceali, ha scelto la Facoltà di Architettura presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Appassionata di arte e di scrittura, arriva alla pubblicazione del suo libro d’esordio, Midnight, come primo passo verso il proprio futuro.