Casa del Contemporaneo, presentata la Stagione 2019-2020.

Il centro di produzione Casa del Contemporaneo (CdC), abitato da più artisti, è espressione di sensibilità molteplici dei processi artistici e culturali della contemporaneità.

Quattro i luoghi affidati e programmati: Teatro dei Piccoli e Sala Assoli a Napoli, Tk a Castellammare e Teatro Ghirelli a Salerno, quattro stagioni, ognuna con la propria identità progettuale, ma in dialogo tra loro, oltre alle innumerevoli rassegne che si organizzano in aree archeologiche e spazi museali.

Protagonisti del progetto produttivo e coproduttivo sono Enzo Moscato, gran maestro della scena italiana, i giovanissimi della compagnia 024, Tonino Taiuti e Lino Musella, Fabio Cocifoglia, Rosario Sparno, Benedetto Sicca e Tommaso Tuzzoli, Cristina Donadio e Vincenza Modica. Alcuni, anche se non presenti negli appuntamenti di Sala Assoli, sono comunque coinvolti nel progetto produttivo di Casa del Contemporaneo e programmati anche in festival e nelle stagioni di altri teatri italiani.

Nella programmazione di Sala Assoli fa il suo ingresso la rassegna “Young” con sei appuntamenti. Drammaturghi e registi di grande respiro ne caratterizzano la proposta: Francesco Niccolini tra gli autori e Alessandro Serra, pluripremiato regista di “Macbettu”, con “Il Principe Mezzanotte”, sua prima regia per l’infanzia nel 2009.

Casa del Contemporaneo, dunque, centro di produzione di un teatro per tutte le età, cerca di affermare la sua centralità in contenuti tangibili attraverso la sua operosità. Tra gli spettacoli ospiti spiccano nomi di attori, autori e registi tra i quali Mimmo Borrelli, Mariangela Gualtieri, Davide Iodice, Virgilio Sieni, Katia Ippaso, Pino Carbone, Pasquale Marrazzo, Maurizio Donadoni, Maurizio Braucci, Massimiliano Civica, Lucia Calamaro, Michele Santeramo, Alessandro Serra e Francesco Niccolini.

Ad aprire la stagione 2019/2020 di Sala Assoli, in abbonamento dal 7 al 10 e dal 14 al 17 novembre, “Ronda degli Ammoniti” di Enzo Moscato, con Benedetto Casillo e un nutrito gruppo di nove attori, è tra i lavori più attesi della nuova edizione del Napoli Teatro Festival Italia, in veste di produttore con CdC. Dal 22 al 24 novembre, “Nostalgia delle cose impossibili”, rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi. Apre il 2020 “Play Duett 2”, di e con Tonino Taiuti e Lino Musella, in prima nazionale, prodotto dalla CdC, programmato dal 3 al 6 e dal 9 al 12 gennaio. Mimmo Borrelli presenta “Napucalisse”, oratorio in lettura, in scena dal 17 al 19 gennaio.

Un interessante incrocio tra cinema e teatro è rappresentato da “The sense of life for a single man” tratto da Christopher Isherwood e diretto da Pasquale Marrazzo, dal 31 gennaio al 2 febbraio, seguito da “Urania d’agosto” di Lucia Calamaro per la regia di Davide Iodice, dal 7 al 9 febbraio.

Ancora tre spettacoli in abbonamento: “Non domandarmi di me, Marta Mia”, di Katia Ippaso, dal 28 febbraio al 1 marzo, tratto dal carteggio di Luigi Pirandello e Marta Abba, “Svegliami” di Michele Santeramo che vede tra i protagonisti Maurizio Donadoni, regia di Roberto Bacci, e “Dialoghi degli dei”, uno spettacolo de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica, in scena dal 20 al 22 marzo.

L’ambizione è comporre un progetto che coniughi teatralità e fruibilità e risponda alle migliori aspettative di un pubblico composto da grandi e piccoli.

In questa stagione, ricca di appuntamenti, sono 6 gli spettacoli targati Young in collaborazione con le Nuvole e la cura artistica di Morena Pauro, che completano e chiariscono la complessità della proposta con allestimenti dalle atmosfere insolite pensate per un pubblico di bambini e ragazzi dai 2 anni. Il primo spettacolo, previsto per il 30 e 31 ottobre, è “Il Principe Mezzanotte” di Alessandro Serra. Seguono “L’Arcobaleno Di Bianca” il 1 e il 2 dicembre, “Il Fiore Azzurro” il 15 gennaio, “Thioro un Cappuccetto Rosso Senegalese” il 16 e il 17 febbraio, “Amore e Psiche” il 19 febbraio e, dulcis in fundo, “Zanna Bianca” il 12 marzo.

Il programma di Sala Assoli della stagione 2019/2020 conferma le rassegne “Assoli di Scienza”, “Visionarie”, “Fuori Controllo”, “Dicembre solo Danza”, “Femminile Palestinese”. A queste si aggiungono “Rapsodia Underground”, “Anteprime di stagione” e “On Stage! Festival Reloaded”, quest’ultima in collaborazione con Kit Italia, The International Theatre e Kairos Italy Theater, un assaggio di un festival che ha come obiettivo quello di celebrare il teatro indipendente americano in Italia e viceversa il teatro italiano in America. Una sorta di confronto dialettico diretto: “Dirty Paki Lingerie” con interpreti americani e “La ragazza” di Leland Frankel, vincitore del “Premio OnStage Drama Award” e tradotto e messo in scena in italiano.

“Fuori controllo”, spazio dedicato alle realtà del territorio con protagonisti la “Compagnia Inbilico Teatro”, il “Nostos Teatro” e “Vernice Fresca Teatro”, rispettivamente espressioni di Napoli, Aversa, in provincia di Caserta, e Avellino.

“Visionarie”, rassegna rivolta alle idee e allo spirito creativo delle donne, con Vincenza Modica e Valentina Acca.

“Di Casa” ospita le produzioni e le coproduzioni del centro: “Festa al celeste e nubile santuario” di Enzo Moscato e “Dov’è la Vittoria” della Compagnia 024, ambedue in coproduzione con il Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, “Assoli” di e con Tonino Taiuti e “Opera Pia” di Gianfranco Vergoni.

“Assoli di Scienza”, in collaborazione con le Nuvole, alla seconda edizione, propone incontri, performance e attività a tema scientifico.

Dopo l’importante affermazione della scorsa stagione, Sala Assoli riparte da Enzo Moscato, al centro dell’interesse artistico di Casa del Contemporaneo, che costruisce perciò la sua proposta intorno al teatro di poesia, ma anche di denuncia e di impegno, non tralasciando l’attenzione a nuove e sorprendenti proposte e aprendosi a giovanissime formazioni.

Due i progetti in condivisione con il Teatro Nuovo per questa stagione. Il 5 e 6 e l’11 e il 12 ottobre Pino Carbone presenta in Sala Assoli “Penelopeulisse” e “Barbablugiuditta”, progetto di Teatri Uniti che produce anche “Assedio”, al Teatro Nuovo dal 10 al 13 ottobre. Mimmo Borrelli, in Sala Assoli con “Napucalisse”, porta in scena al Teatro Nuovo “Malacrescita”, dal 8 all’11 gennaio.

Il mese di dicembre è caratterizzato dalla rassegna “Dicembre Solo Danza”, con tre percorsi. Compagnia Körper propone il progetto “Körperformer”, a cura di Gennaro Cimmino. Movimento Danza presenta “Second Hand – di seconda mano”, XXI edizione a cura di Gabriella Stazio. Casa del Contemporaneo dedica la sua attenzione a Virgilio Sieni, coreografo tra i più prestigiosi del panorama nazionale della danza contemporanea, con un laboratorio aperto al territorio e un ‘solo’ dedicato alle Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach.

Con le Anteprime di stagione si comincia il 14 e 15 settembre con “Casting per un film dal Woyzeck” di Maurizio Braucci per la regia di Annalisa D’Amato, il 26 e il 28 ottobre Antonello Cossia dirige “I fazzoletti di tutti gli addii”. Nella rassegna rientra il già citato progetto di Pino Carbone.

Nell’arco della stagione i Lab_oratori sono momenti di approfondimento, di studio ed elaborazione, ma anche di costruzioni creative e performative, condotti da Enzo Moscato, Cristina Donadio, Tonino Taiuti, Vincenza Modica, Sara Lupoli, Francesco Saponaro, Benedetto Sicca, Virgilio Sieni.

In seguito al successo della scorsa stagione, “Il Sabato della Fotografia” a cura di Pino Miraglia si ripropone per la quinta edizione, da ottobre, in una versione ancora più interessante e dinamica.

Infine, entra la musica con il battesimo di “Rapsodia Underground”, a cura di Luca De Lorenzo. La rassegna, che vede la musica classica declinata in chiavi e formazioni inedite, tra novembre e aprile offre sei spettacoli sospesi tra folk, classica ed elettronica. Protagonisti Luca De Lorenzo, Ivan Dalia, Marcos Madrigal, Kamaak, Madato, Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi.

I progetti di Casa del contemporaneo sono realizzati in collaborazione con Museo Madre, Fondazione Morra, Accademia di Belle Arti, Università degli studi di Napoli L’Orientale, Università degli studi di Salerno, Città della Scienza, Mostra D’Oltremare, progetto Stanze, Palazzo Fondi e con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Ministero della Pubblica Istruzione, Regione Campania, Comune di Salerno e Comune di Napoli, SEDA Group. Si ringraziano per la gentile disponibilità Hotel Vesuvio e Hotel Caracciolo.

ORARI

Feriali ore 20.30

Festivi ore 18

ABBONAMENTI A SALA ASSOLI

9 spettacoli più uno a scelta dalle rassegne Anteprime di Stagione – On Stage! Festival Reloded –

Dicembre solo Danza – Di Casa – Fuori Controllo – Visionarie

Intero € 115

Ridotto € 65 (under 35 – over 65 – studenti universitari e conservatori musicali – convenzione reciproca per abbonati al Teatro Nuovo e alla stagione YOUNG del Teatro dei Piccoli)

informazioni e sottoscrizione abbonamenti

345 4679142 – 081 5801558

info@casadelcontemporaneo.it

BIGLIETTI

€ 18 Intero

Carta Feltrinelli, Goethe-Institut ed enti convenzionati € 15

Ridotto € 10 (under 35 – over 65 – studenti universitari e conservatori musicali – convenzione reciproca per abbonati al Teatro Nuovo e alla stagione YOUNG del Teatro dei Piccoli)

BIGLIETTI RASSEGNE E FUORI ABBONAMENTO

Seguici sui social e vieni in Sala Assoli per informarti sui prezzi e sottoscrivere il tuo mini abbonamento

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli presso il botteghino di SALA ASSOLI a partire da sessanta minuti prima dell’inizio dello spettacolo, presso i punti vendita Etes e online su www.etes.it

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

SALA ASSOLI

Vico Lungo Teatro Nuovo 110 – Napoli

Tel 345 4679142

info@casadelcontemporaneo.it

www.casadelcontemporaneo.it

Come raggiungerci

Metropolitana Linea 1 – Fermata Toledo

Parcheggio convenzionato:

SUPERGARAGE Via Shelley, 11 – Napoli

fb @casadelcontemporaneo

Instagram @casadelcontemporaneo