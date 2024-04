Love, il Teatro-canzone di Giacomo Casaula sabato 4 al Serra

Al Teatro Serra di Napoli debutta in prima assoluta “Love”, spettacolo di Teatro-canzone di Giacomo Casaula, che canta e recita accompagnato da Andrea Barone alle tastiere e Stefano Torino alla chitarra, dedicato al più complesso e imprescindibile dei sentimenti. Appuntamento sabato 4 maggio alle 21:00, a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Per informazioni e prenotazioni: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

«Raccontiamo l’Amore, non inteso in maniera esclusivamente sentimentale, ma includendo nelle nostre riflessioni le sue molteplici declinazioni: passionale, filiale, fraterno, sociale – dice Casaula – È una dinamica propria di questo genere musicale, che non smette mai di guardare alle grandi dinamiche nelle quali gli individui sono immersi e in cui anche le vicende private, sono sempre strettamente connesse a quelle pubbliche». Il concerto, che propone l’intreccio tra l’album originale “Amore sintetico” – disponibile su Spotify – e una rilettura della raccolta di novelle “Gli amori difficili” di Italo Calvino – in particolare de “L’avventura di un viaggiatore” – è parte di un percorso artistico dedicato ai grandi cantautori italiani, rivisitata nella forma espressiva del ‘Teatro-canzone’, sperimentata negli anni Settanta da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, per dar vita ad esibizioni in simbiosi con il pubblico. Un viaggio di monologhi e canzoni con brani inediti e rivisitazioni dei repertori ormai ‘classici’ di Fabrizio De André, Rino Gaetano e dello stesso Gaber con ‘inserti contemporanei’ tratti da Baustelle, Calcutta e Liberato che vanno a comporre un quadro unico nel quale ritrovarsi e riconoscersi, senza distinzione né giudizio. «In questo momento, parlare di amore e pace è terribilmente necessario, se non indispensabile e un progetto nato l’estate scorsa è diventato, in pochi mesi, di un’attualità disarmante» conclude il musicista.

“Love”

voce e regia, Giacomo Casaula, tastiere, Andrea Barone, chitarra, Stefano Torino

Sabato 4 maggio 2024, ore 21:00