Improvvisando in Groove, lo spettacolo al Teatro Karol di Castellammare.

“Improvvisando in groove” è lo spettacolo canoro andato in scena al “Teatro Karol” di Castellammare di Stabia, organizzato dal centro studi Mousikè di Gragnano, presieduto dal Maestro Giuseppe D’Antuono e che vede alla direzione artistica il Maestro Alfredo Intagliato. Una kermesse che si è svolta davanti ad una numerosa platea e che ha, di fatto, suggellato la conclusione dell’anno di alti studi di canto degli allievi del Maestro di Canto Moderno Salvatore Cardone. Straordinarie le esecuzioni degli artisti delle tre categorie (bambini, ragazzi e adulti) che hanno stupito il pubblico. Scaletta dei brani decisamente impegnativa. I cantanti hanno attraversato, con i loro pezzi, tutti i generi musicali. Finale da urlo e standing ovation. L’impegno premia sempre. A salire sul palco: Noemi Sicignano accompagnata dal Coro (Il caffè della Peppina), Michele Romano (Passione maledetta), Emanuela Gargiulo (Cuor non dirmi no), Emanuel Scarfato (La notte), Anna Sabatino (Mi sento bene), Andrea Legato (Tappeto di fragole), Sabatino Di Maio (Odiami) e Alessia Marano (Cherofobia) per la categoria bambini. Nel secondo tempo è stata la volta della categoria ragazzi: Giuliana Cassese accompagnata dal corpo di ballo (Parte del tuo mondo), Roberta Rea (If ain’t got you), Giorgio Sabbatini (Salirò), Rita Ivonchak (Se…), Cristina Donnarumma (Defying gravity), Tracy Autorino (Overjoyed), Dalila Ferraioli (Wrecking ball), Rosy Notomista (Anche fragile), Beatrice Belcredi (Route 66), Annapia Barbato (Mi parli piano), Chiara Zembrino (One night only), Antonio Mobilia (Killing me softly) e Rossella D’Apice (Brava). Poi, la categoria adulti: Alessia Cabalbo (Se Piovesse il tuo nome), Caterina Esposito (Briciole), Antea Elefante (Let’s get loud), Catello Buonomo (Rise like a Phoenix), Rita Mascolo (Un emozione da poco), Natalia Sacco (Vivere per amare), Giuseppe Mascolo (Guerra), Francesca Imparato (Alone), Carmine de Simone (I migliori anni della nostra vita), Gianluca Esposito (I don’t wanna close my eyes), Stefania Barretta (Never enough), Francesca, Stefania e Giuseppe con Terra. A concludere la serata “improvvisando in groove” con tutti gli artisti in scena.

