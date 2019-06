Napoli teatro Festival, omaggio a Nekrosius.

Il Napoli Teatro Festival Italia si mette in mostra: sono otto in totale le esposizioni che saranno presentate al pubblico in occasione della dodicesima edizione del NTFI, la terza diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival.

Sabato 8 giugno si apriranno le mostre nelle sale di Palazzo Fondi. In omaggio al grande regista lituano recentemente scomparso, alle ore 17.00 opening di ‘Il Meno fortas’ di Eimuntas Nekrosius, con preziosi materiali dell’archivio del figlio Marius Nekrosius e di Nadeda Gultiajeva, a cura di Audronis Liuga e Julija Reklaitè: fotografie, bozzetti, documenti, appunti e oggetti di scena (fino al 14 luglio).

Ci sarà poi l’installazione interattiva D’ans un jardin je suis rentrée’, della scenografa Bissane Al Charif (Palestina-Siria) insieme con l’attrice e regista libanese Chrystèle Khodr e al regista siriano Wal Ali (fino al 22 giugno – evento programmato in collaborazione con La Francia in Scena). (ANSA)