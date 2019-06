Trionfa il tricolore nel torneo di Ostrava, in Repubblica Ceca: l’Italia nella storia dello slowpitch (variante del softball).

La trasferta ad Ostrava si è trasformata in un risultato eccezionale per il “Team Italy Slowpitch”. La formazione tricolore ha preso parte al torneo europeo per club organizzato da ESSL in Repubblica Ceca, a cui hanno accesso anche squadre di paesi oltreoceano. Alla manifestazione sportiva, svoltasi sabato 8 e domenica 9 giugno, sventolavano infatti sul campo da gioco le bandiere di Croazia, Olanda, Repubblica Dominicana, Germania, Repubblica Ceca e Stati Uniti.

Nelle dieci partite disputate il “Team Italy Slowpitch” ha inanellato una serie di vittorie, battendo anche i blasonati giocatori a stelle e strisce, da sempre imbattuti in questa prova. In finale la formazione con gli atleti di Nettuno (Roma) ha incontrato gli ostici padroni di casa, i Grizzlies, che avevano in pugno il match con un punteggio di 9 – 1.

«Stavamo per subire una sonora sconfitta – ammette Federico Mariola, giocatore e responsabile del “Team Italy Slowpitch” -. Ci abbiamo messo il cuore e siamo riusciti a ribaltare il risultato, chiudendo la sfida 10 – 9. Siamo emozionati e increduli di portare a casa un trofeo così prestigioso, peraltro mai vinto da nessuna squadra se non di nazionalità statunitense».

Il “Team Italy Slowpitch” entra dunque di diritto nella storia di questo sport – variante del softball e sempre più diffuso nella penisola italiana, in particolare nelle regioni centrali – con un’importante vittoria.