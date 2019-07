Universiadi, tutto pronto per la Cerimonia di apertura, presenti Mattarella, Conte e Di Maio. La Torcia finalmente arriva a Napoli.

Il simbolico grande abbraccio del golfo di Napoli accoglierà, domani 3 luglio, gli oltre 30 mila spettatori attesi allo Stadio San Paolo per assistere alla Cerimonia di Inaugurazione della 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

Presentata questa mattina al Media Press Centre della Mostra d’Oltremare di Napoli, dal Direttore Creativo Marco Balich e dalla regista Lida Castelli, la cerimonia che si preannuncia come uno show di suggestioni ed emozioni. “Non mancheranno i colori e i suoni di Napoli e della Campania all’interno di uno spettacolo che vuole essere un tributo all’Italia tutta” ha commentato Balich.

“La Cerimonia di inaugurazione è sicuramente il momento più atteso ed emozionante di questa straordinaria manifestazione. Domani assisteremo ad una serata unica, all’insegna dello sport, dello spettacolo, dell’unione e della fratellanza” ha dichiarato Annapaola Voto, direttore Area Istituzionale e Cerimonie del Comitato Organizzatore.

Biglietti sold out già da giorni ma la diretta tv di RAI2, dalle ore 21, consentirà a tutti coloro che non saranno al San Paolo di non perdere l’emozionante spettacolo.

Il Comitato Organizzatore invita coloro che assisteranno alla Cerimonia di Inaugurazione di raggiungere lo Stadio San Paolo di Fuorigrotta utilizzando i trasporti pubblici, potenziati per l’occasione fino a tarda serata, per limitare il traffico e agevolare i controlli di sicurezza.

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dichiarare ufficialmente aperti a Napoli, domani sera, i giochi della 30esima Universiade. Mattarella parlerà da un palco allestito nella tribuna autorità dello stadio San Paolo per dare il via ai Giochi nel corso della cerimonia inaugurale. Con il Capo dello Stato, nella tribuna autorità, sono attesi anche il primo ministro Giuseppe Conte e il vice primo ministro Luigi Di Maio. Oltre a queste presenze, sono previsti in tribuna autorità anche il presidente della Camera Roberto Fico, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Tra le istituzioni locali, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli Luigi de Magistris.

In vista della Cerimonia di Apertura della 30^ Summer Universiade, in programma domani, mercoledì 3 luglio alle ore 21, allo Stadio San Paolo di Napoli, si informa che per raggiungere i seguenti Settori: Tribuna Posillipo, Tribuna Centrale Inferiore Scoperta, Tribuna Centrale Inferiore Coperta, Tribuna Laterale “A” Ospiti, Tribuna Laterale “A” Inferiore, è necessario accedere da Piazzale Tecchio e non dagli ingressi di Via Claudio lato piazza Gabriele D’Annunzio.

Allo Stadio di Fuorigrotta si potrà accedere, a partire dalle ore 18, solo con un regolare biglietto o accredito. Non è prevista la vendita dei tickets ai botteghini. Il Comitato Organizzatore Napoli 2019 invita a raggiungere l’impianto utilizzando i mezzi pubblici per ridurre l’afflusso di mezzi nelle aree adiacenti lo stadio. A tal proposito la Linea 2 del servizio metropolitano di Trenitalia, per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio, prolungherà l’orario di servizio fino alle ore 1.30, mentre il servizio Anm della Linea 1 della metropolitana sarà attivo fino alle ore 2. Rafforzati anche i collegamenti bus da e per Fuorigrotta.

Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone saranno precluse all’accesso. Dalle ore 7 di domani, mercoledì 3 luglio, e fino al termine della Cerimonia Inaugurale, è prevista la chiusura di via Tansillo, nel tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota. Dalle ore 17 invece sarà in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Dalla mezzanotte del 2 luglio e fino al termine della manifestazione verrà chiusa Viale Marconi.

Per quanto riguarda i divieti di sosta nell’area dello Stadio San Paolo verrà attuato il seguente dispositivo: dalla mezzanotte del 2 luglio il divieto interesserà Viale Kennedy, da Piazzale Tecchio fino all’altezza del civico 143/147. È in vigore già da oggi il divieto di sosta nel piazzale antistante tutti i parcheggi dello stadio.

Da Torino, città che ha ospitato la prima Universiade 60 anni fa, passando per Losanna, attraversando l’Italia e le province della Campania, la Torcia di Napoli 2019, benedetta anche dal Papa in Vaticano, termina il suo percorso nella città ospitante i giochi. Oggi, alle ore 18.30 in Piazza Municipio, sarà il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ad accendere la prima fiaccola dalla lanterna. Altri undici tedofori faranno sfilare la Torcia attraversando Piazza del Plebiscito, fino al lungomare Caracciolo. Tra questi i campioni campani Sandro Cuomo, Franco Porzio, Giuseppe Abbagnale, Mauro Sarmiento, Giuseppe Di Capua e Maria Felicia Carraturo. L’ultimo tedoforo, Oleg Matytsin Presidente della FISU, giungerà in Piazza Vittoria dove, ad accogliere la Torcia, ci saranno le istituzioni cittadine e i Rettori delle Università campane.

Domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 11, la Torcia sarà esposta nella Sala dei Tirannicidi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nell’ambito del percorso espositivo della mostra “Paideia”, prima di essere consegnata, dal Direttore del MANN Paolo Giulierini, al Comitato organizzatore dell’Universiade Napoli 2019. La torcia farà infine il suo ingresso, alle ore 21, allo Stadio San Paolo, per la Cerimonia di Apertura dei Giochi.