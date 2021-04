Capodimonte aderisce all’Earth Day.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra la 51esima edizione della Giornata mondiale della Terra con una maratona video sui propri social (@museoboscocapodimonte su Instagram e Capodimonte_mus su Twitter), coinvolgendo il suo staff che ci “mette la faccia” e afferma, ognuno, con la propria sensibilità perché è importante rispettare l’ambiente, tutelare il Pianeta e trasmettere l’ecosistema alle future generazioni. “L’uomo è un ospite del Pianeta, non deve mai dimenticarlo specie in tempi di pandemia” sottolinea il direttore Sylvain Bellenger nel suo breve intervento. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte invita tutti i suoi followers a seguire la maratona video, con stories su Instagram e post su Twitter, e a partecipare taggando i profili ufficiali e utilizzando gli hastag #giornatamondialedellaterra, #earthday2021 e #earthdayitalia.

E sempre in occasione dell’Earth Day, l’associazione Amici di Capodimonte onlus il contest #RaccontiDalRealBosco ispirato alla fauna e alla flora del Real Bosco di Capodimonte, invitando i suoi fruitori a rielaborare in chiave creativa i pensieri, le sensazioni e le emozioni che ciascuno vive a contatto con la natura o con le sue rappresentazioni artistiche. Partecipare al contest è semplice: si sceglie un testo (scritto di proprio pugno o selezionato dalle firme della letteratura), una fotografia, un disegno oppure entrambe, che presentino un legame con il Real Bosco di Capodimonte, è possibile anche includere un’opera del Museo con riferimenti alla natura e al paesaggio e inviarlo entro il 31 maggio 2021 alla mail info@amicidicapodimonte.org. Il testo, di massimo 6.000 caratteri, può essere redatto in prosa o poesia e inviato in formato pdf, la fotografia può essere realizzata su qualsiasi supporto digitale (macchina fotografica, smartphone, tablet) e salvata in jpg.

L’associazione Amici di Capodimonte Ets selezionerà le tre opere più originali e da cui si evince un legame con il patrimonio paesaggistico del Real Bosco e la sua storia. In palio un percorso guidato gratuito per due persone a scelta tra le collezioni del museo di Capodimont, tra la flora e gli edifici del Real Bosco e la loro storia. Per informazioni info@amicidicapodimonte.org.