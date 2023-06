Chiazze a mare a Mergellina, FI: Comune indifferente

Nello scorso fine settimana diverse chiazze bianche galleggiavano al largo di Mergellina, così come segnalato dalla Guardia Ambientale ANTA. Non è la prima volta che accade e non è una sorpresa purtroppo, ma l’indifferenza dell’Amministrazione a tale tema invece lo è.

Dall’assessore al Mare Cosenza non abbiamo alcuna notizia su cosa si intenda fare per prevenire tali fenomeni ambientali e su come si intenda intervenire una volta che il mare che bagna Napoli si dimostra impraticabile. Dispiace che cittadini e turisti non abbiano pututo neanche immergere i piedi nell’acqua, riusciremo ad immaginare che un giorno il Mare di Napoli torni ad essere una risorsa per la città e non una discarica?

Abbiamo notizia inoltre che il comune dispone di diversi Spazzamare ma sono fermi in deposito non si sa per quale motivo, nel periodo per di più di maggiore bisogno. Li attiveranno a Dicembre?

I Consiglieri di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi