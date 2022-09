“Napoli per Napoli”, partite le giornate per la sensibilizzazione, tutela ambientale e cura del verde.

“Oggi è partita una bellissima iniziativa per poter migliorare città – ha detto il Sindaco Manfredi – Per raggiungere questo scopo occorre, da un lato, un lavoro sempre piu efficiente da parte dell’Amministrazione e delle sue partecipate, ma dall’altro serve anche la collaborazione da parte dei cittadini. Oggi parte questa collaborazione, ma metteremo in campo tutta una serie di iniziative proprio per rendere sempre più stabile e proficuo questo rapporto. Da un lato l’educazione a rispettare il nostro territorio e dall’altro mantenere la città sempre più pulita, sono elementi che invogliano i cittadini a salvaguardare l’ambiente che ci circonda”.

Le azioni di pulizia fatte a Napoli sono state inserite nella giornata internazionale del World Cleanup Day che si svolge in 191 paesi. Con il Sindaco e gli Assessori al Verde, Vincenzo Santagada, ed all’Ambiente, Paolo Mancuso, c’erano anche i volontari delle associazioni e di Let’s do It! Italy, che coordina il World Cleanup in Italia con il presidente nazionale Vincenzo Capasso.