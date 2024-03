Dall’Economia Circolare all’Economia Sferica, seminario di Oscar de Montigny mercoledì 20

In un’epoca segnata da una crisi globale senza precedenti, in cui il cambiamento climatico, l’inquinamento, l’esaurimento delle risorse naturali e le disuguaglianze sociali sfidano duramente il nostro modello economico attuale, è tempo di unirsi per una causa comune. La necessità di innovatori consapevoli, capaci di agire con uno spirito imprenditoriale, un cuore rivolto al sociale e un’anima profondamente ecologica, è più impellente che mai.

Si parlerà di questo durante il seminario “Dall’Economia Circolare all’Economia Sferica: Innovazione, Sostenibilità, Umanesimo”, che si terrà giovedì 21 Marzo nell’ambito del corso di Sustainability Management della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli. Interverranno il wise manager, scrittore e divulgatore internazionale Oscar Di Montigny e la dott.ssa Marianna Manfrino di Grateful Foundation ETS., ente del terzo settore che persegue finalità divulgative dei principi dell’Economia Sferica®, modello economico ideato da Di Montigny e fondato sul valore della gratitudine e sulla consapevolezza della centralità dell’individuo e delle sue più intime e profonde aspirazioni che lo devono guidare nel corso della sua esistenza.

Il seminario è un appello a tutti coloro che sono pronti a prendere parte attiva nella creazione di un nuovo modello economico, che ponga la nostra responsabilità umana al centro dell’attenzione. Un modello che non solo rispetti l’ambiente e promuova la giustizia sociale, ma che sia anche capace di generare crescita sostenibile per le future generazioni.