Potatura alberi a Chiaia e Mergellina.

«Dopo le tante segnalazioni al Comune di Napoli, che ho inviato in veste di presidente della Commissione Ambiente della I Municipalità, finalmente questa mattina sono stati effettuati interventi di potatura degli alberi, in Via Chiaia e a Mergellina, nei pressi della Funicolare».

Lo ha dichiarato Mimmo Addattilo, consigliere del parlamentino di Chiaia-Posillipo-San Ferdinando.

«L’attenzione per la cura del verde nei nostri quartieri continuerà a restare altissima, si proseguirà con una programmazione mirata, che toccherà tutte le aree della Municipalità in cui bisogna intervenire», ha concluso il consigliere Mimmo Addattilo.