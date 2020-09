World Cleanup Day, volontari ripuliscono Afragola e Castel Volturno.

19 Settembre, celebrazione del World Cleanup Day, un’iniziativa sociale globale, concepita dalla ONG estone Let’s Do It! World, che si pone come obiettivo quello di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti solidi abbandonati o smaltiti illegalmente.

Per questo motivo ieri i volontari dell’associazione La Via della Felicità di Napoli, si sono ritrovati presso la spiaggia di Castel Volturno, per una raccolta dei rifiuti abbandonati.

Quella che hanno trovato i volontari è una cosiddetta discarica a cielo aperto: polistirolo, tappi di plastica, bottiglie di vetro, attrezzature da lavoro, grandi e piccoli elettrodomestici, vestiti, teloni di plastica e tanto altro.

Per questo i volontari hanno deciso di prendere sacchi, pinze, guanti e mascherine, per raccogliere i rifiuti abbandonati nei pressi della spiaggia, per ridare un po’ di decoro e per ridurre l’impatto sull’ambiente. I volontari hanno descritto la giornata sconfortante da un certo punto di vista ma anche di ispirazione per continuare a portare avanti questo tipo di iniziative.

Le attività dei volontari sono state ispirate dal filosofo e scrittore L. Ron Hubbard che nella guida al buon senso La Via della Felicità, fa spesso appello al rispetto ambientale, invitandole a dare il buon esempio e ad aver cura del pianeta.

Dato che il nostro benessere è legato alle azioni degli altri, diventa vitale promuovere i benefici di una buona condotta. Infatti alcuni cittadini, vedendo i volontari in azione, hanno dato il loro contribuito e hanno partecipato all’iniziativa.

“Noi influenziamo molte persone. Questa influenza può essere buona o cattiva. Se vivi seguendo delle buone regole, darai un buon esempio. Non sottovalutare gli effetti che puoi avere sugli altri semplicemente parlando di queste cose e dando tu stesso un buon esempio.”

Un sacchetto di plastica viene utilizzato in media per 12 minuti ma resta sulla Terra per 200 anni. Nonostante si parli sempre più spesso di inquinamento, in pochi hanno una percezione reale dei danni provocati dalla sovrapproduzione di plastica e dall’abbandono dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute.

In occasione del WORLD CLEANUP DAY, la giornata mondiale dedicata all’ecologia che quest’anno si celebra il 19 settembre, Biosalus Italia, azienda plastic free specializzata in produzione di sistemi per la depurazione dell’acqua e la purificazione dell’aria, ha lavorato attivamente per sensibilizzare diverse città italiane sull’importanza di ripulire i territori dai rifiuti e mantenerli sani, portando in numerose città italiane dove l’azienda ha sedi, centinaia di collaboratori muniti di guanti e buste, che hanno fattivamente e direttamente contribuito alla raccolta dei rifiuti nelle spiagge, nei parchi e boschi.

A Napoli l’iniziativa ha riguardato l’area verde di Afragola, nei pressi della SP 341, con un intervento che ha migliorato la percezione e la vivibilità di questo luogo.

Il World CleanUp Day è infatti un’iniziativa sociale nata nel 2018 con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento e le sue gravi conseguenze, rendendo la comunità globale più consapevole della gestione delle risorse disponibili. Nel 2019 ha raggiunto 21 milioni di persone creando collaborazioni tra 180 nazioni e coinvolgendo cittadini, istituzioni, politici di tutto il mondo nell’organizzazione di azioni di pulizia e mappatura dei rifiuti.

Riprendendo lo slogan rappresentativo del World CleanUp Day, Mauro Messina, Brand Owner di Biosalus Italia, ha lanciato il suo appello: “Un giorno per ripulire il mondo non sarà mai sufficiente se ognuno di noi resterà indifferente. Milioni di tonnellate di rifiuti, abbandonati ogni anno, contaminano il cibo che mangiamo e l’aria che respiriamo. Solo collaborando e rispettando l’ambiente possiamo preservare la nostra salute e quella del nostro pianeta”.