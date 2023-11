40 anni di Mondoauto: sull’ultimo numero della rivista dell’ACI Napoli un focus su mobilità e disabili

Mondoauto, l’house organo dell’Automobile Club Napoli diretto da Antonio Coppola, compie 40 anni. Sull’ultimo numero della rivista le testimonianze del Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, e dei direttori di alcuni dei principali organi di informazione: Gianni Ambrosino, Francesco de Core, Alfonso Ruffo e Antonio Sasso.

Su questo numero un focus sulle difficoltà di accesso delle persone diversamente abili nelle Ztl: i provvedimenti adottati dai Comuni, spesse volte, si trasformano in un’ennesima barriera alla loro libera circolazione, contravvenendo ai principi costituzionalmente riconosciuti ed alle leggi in materia.

Il report ACI-Istat sull’incidentalità stradale rileva che Napoli è la terza provincia d’Italia per pedoni deceduti. Alta velocità, distrazione (spesse volte dovuta all’uso del cellulare durante la guida) e mancato rispetto della segnaletica le principali cause dei sinistri che, nell’arco di un anno, sono aumentati dell’8,8% e con essi anche i morti (+10,1%) ed i feriti (+8,3%).

Servizi sulla prima tangenziale napoletana realizzata dai romani, sulla Nuova 600 elettrica presentata nello showroom di Stellantis &You di Napoli e sulle numerose agevolazioni riservate dall’associazione all’ACI completano la rivista inviata in abbonamento postale a tutti i soci del sodalizio partenopeo ed in distribuzione gratuita presso la sede dell’Automobile Club in piazzale Tecchio 49/d. Mondoauto è consultabile anche online sul sito istituzionale www.napoli.aci.it.

