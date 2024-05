A me non posso più ritornare, la videoinstallazione di Domenico Mennillo sabato 11 al Museo del Novecento di Castel Sant’Elmo

Una squadra tutta sannita quella che inaugura il nuovo calendario di eventi previsto a Castel Sant’Elmo – Museo del Novecento di Napoli sabato prossimo, 11 maggio, alle ore 10.00, con partnership d’eccezione come Fondazione Morra e l’associazione lunGrabbe.

L’evento, condiviso dalla dottoressa Anna Maria Romano, Direttrice di Sant’Elmo, anch’essa con origini telesine, è il risultato di una lunga pianificazione a cura di Marco Amore, anche lui originario del Sannio, e presenta la video-installazione dell’artista Domenico Mennillo, da tempo residente a San Lorenzello (BN).

La video-installazione è allestita in una stanza dedicata del Museo Novecento a Napoli, attraverso 4 ledwall di 98” posizionati ognuno su una delle 4 pareti e una postazione centrale con 4 totem, ognuno dei quali direzionato verso uno dei 4 schermi. I due film, proiettati in modalità loop, vivono dell’interazione tra ledwall e totem attraverso un montaggio, di natura lirica, che rimanda al “cinema ambientale”, il quale ha le sue radici nelle sperimentazioni delle neoavanguardie artistiche francesi del secondo novecento, in particolare il Lettrismo.

La Direttrice di Castel Sant’Elmo, la dott.ssa Anna Maria Romano, esprime soddisfazione per questa collaborazione: “La mostra mira a favorire un legame più stretto tra il territorio e

la città di Napoli”, afferma, “in linea con i principi della riforma sull’organizzazione dei Musei Regionali sotto l’egida del Ministero della Cultura”.

Anche Marco Amore, curatore del progetto, si dichiara molto soddisfatto: “VARI∃AZIONI, nel suo complesso, si propone come un progetto ambizioso, e questa sua declinazione nel contesto del Museo del Novecento a Napoli rappresenta un concentrato dei suoi elementi fondamentali: l’integrazione tra le arti visive e la poesia, l’interplay tra parola, immagine e nuove tecnologie. Il nucleo dell’iniziativa è l’installazione di una sala espositiva permanente all’interno del cuore stesso del museo, con l’obiettivo di forgiare una collezione all’avanguardia, armonizzata con il patrimonio già presente nelle sue suggestive sale e destinata a integrare, promuovere e valorizzare questo “santuario” dell’arte novecentesca napoletana. Si tratta di un progetto che riflette fedelmente il mio impegno nel campo artistico, frutto di una vasta esperienza multidisciplinare che abbraccia la poesia e le arti figurative e che mira a offrire un rifugio creativo a quelle personalità, napoletane o attive in città, che operano in una zona di confine tra diverse discipline.”

L’inaugurazione dell’installazione avverrà il giorno 11 maggio 2024, alle ore 10.00, presso Castel Sant’Elmo / Museo del Novecento di Napoli e resterà visibile fino al 28 settembre dello stesso anno.

Il progetto prevede anche la creazione di un portale tematico dove verranno pubblicate, sempre due volte all’anno, altrettante video-opere fruibili online di artisti visivi in collaborazione con poeti nazionali e internazionali.

La mostra sarà visitabile da lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, a esclusione

del martedì.

Per informazioni e prenotazioni: info@altrevoci.eu

Tel: +39 081 2294456