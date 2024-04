Al Comicon torna il Commissario Mascherpa

Per il secondo anno consecutivo, il “Commissario Mascherpa”, il celebre protagonista della graphic novel di Poliziamoderna, sarà presente alla 24^ edizione Comicon, il salone internazionale del fumetto e dell’intrattenimento pop che si terrà a Napoli dal 25 al 28 aprile 2024.

Il Commissario Mascherpa, insieme alla sua squadra, è pronto a coinvolgere i visitatori in un’avvincente avventura: risolvere un efferato omicidio avvenuto nella provincia partenopea. Per farlo, potrà contare sull’aiuto dei poliziotti della questura di Napoli, nonché quelli di alcune delle specialità della Polizia di Stato, come la Postale e la Scientifica, e degli Avengers che faranno una speciale visita alla polizia Ferroviaria.

Un’esperienza per tutti i visitatori che per partecipare al gioco interattivo potranno recarsi allo stand della Polizia di Stato di piazza delle 28 Fontane, sotto il porticato del Padiglione 1. Qui, oltre ad incontrare il Commissario Mascherpa in carne ed ossa e a salire a bordo della nuova Lamborghini Hurus con i colori d’istituto, potranno vestire i panni degli investigatori e collaborare con i veri esperti della Polizia di Stato per risolvere il caso.

La Polizia Postale spiegherà ai giovani come si conduce un’indagine online, mentre sulla scena del crimine, insieme alla Scientifica, si potranno raccogliere gli indizi. Al termine delle indagini, il Commissario Mascherpa inviterà i partecipanti a risolvere il caso e il giocatore che per primo scoprirà il colpevole vincerà un premio.

Oltre al gioco, il corner di Poliziamoderna sarà attivo per tutta la durata della manifestazione per promuovere l’ultimo volume de “Il Commissario Mascherpa – Fuoco di Natale”, nonché gli altri libri della serie. I proventi delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio, che sostiene le cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

La graphic novel è curata ed edita da Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo famosa matita di Dylan Dog.

Durante il Comicon, gli esperti della polizia Postale saranno inoltre a disposizione dei ragazzi per fornire utili consigli su come evitare le insidie del web, mentre la Polizia Ferroviaria parlerà loro della sicurezza in stazione, sul treno e in particolare sui binari.