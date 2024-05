Con-fusione, la danza a Palazzo Fazio a Capua domenica 26

19^ spettacolo in programma

SEZIONE TEATRODANZA

(curatore Sezione Annamaria Di Maio)

DOMENICA 26 MAGGIO 2024 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO via Seminario 10 – Capua

Associazioni “IVIR DANZA” di Portici (NA) e “ARABESQUE” di Capua (CE)

“CON-FUSIONE”

COREOGRAFIE

Irma CARDANO

INTERPRETI

Monica CRISTIANO – Luigi D’Aiello

NOTE DI REGIA

E’ un’introspezione sui complicati rapporti di coppia! Stare insieme a qualcuno, condividendo con lui un percorso di vita, è un’esperienza che rimodula l’esistenza e mina più di quanto siamo disposti ad accettare la nostra soggettività. Spesso si passa da momenti di gioia a momenti di disperazione e di dolore infinito quando l’amore finisce. La “distanza” sia fisica che interiore dall’altro diventa una esigenza in opposizione al voler stare sempre insieme quando si è innamorati. Quando un amore finisce c’è un continuo movimento oscillatorio che avvicina e allontana e che ferisce nell’una e nell’altra direzione. E in questa lotta per ripristinare l’equilibrio che ci costringe spesso a forzarne, in una direzione o nell’altra, l’evoluzione: così si può provare a “cancellare” l’altro, eliminando completamente la sua immagine esterna dalla nostra vita, e annullare ogni aspetto positivo del tempo trascorso insieme, per ritrovarsi a fare i conti soltanto con ciò che di noi si è per sempre perduto.