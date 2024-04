Il Comune di Napoli, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, sceglie di celebrare, con una programmazione d’eccezione, due appuntamenti internazionali: la Giornata internazionale della Danza, promossa dall’International Dance Council-CID per il 29 aprile, e la Giornata internazionale del Jazz, nata da un’idea di Herbie Hancock e festeggiata in tutto il mondo il 30 aprile.

Domenica 28 aprile, anticipando di un giorno la ricorrenza dedicata al coreografo Jean-Georges Noverre, padre del balletto moderno, la Rotonda Diaz si trasformerà in palco con la performance-evento Napoli Silent Dance / Zitti Zitti.

Alle 6:00 del mattino, l’assonnato lungomare si popolerà di danzatori e coreografi, che inviteranno gli spettatori a ballare ascoltando in cuffia la musica suonata in tempo reale dai musicisti. Un progetto ideato e curato da Gabriella Stazio, che si ispira al fenomeno dei silent party per proporre un’esperienza a metà tra silent dance e silent concert, che consentirà ai partecipanti di immergersi in una danza silenziosa e agli spettatori di perdersi in un’atmosfera unica mentre l’alba si diffonde sul lungomare della città.

Martedì 30 aprile, alle ore 21:00, l’Archivio di Stato di Napoli aprirà straordinariamente al pubblico per il concerto del jazzista pugliese Gianluca Petrella, che si esibirà in full band presentando il progetto Cosmic Renaissance, ispirato alla musica di Sun Rae e alla sua “filosofia cosmica”, che Petrella riprende e fa sua, addentrandosi nei labirinti sonori della musica più nera. Dopo aver conquistato i palcoscenici più prestigiosi – da Montreal a Toronto, passando per Tokyo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Parigi, Londra e New Orleans, Petrella arriva a Napoli per celebrare la 13° edizione della Giornata dedicata al genere musicale che più di ogni altro esprime la potenza della musica come strumento di dialogo interculturale.

Il programma delle Giornate è disponibile su www.comune.napoli.it

La partecipazione è gratuita previa prenotazione:

– per la performance Napoli Silent Dance / Zitti Zitti le prenotazioni sono disponibili su www.movimentodanza.org

– per il concerto di Gianluca Petrella le prenotazioni saranno aperte dal 23 aprile 2024 alle ore 15:00 al link https://bit.ly/3Q4WHrn