Effetto Doppler, mostra d’arte contemporanea alla Galleria Spazio 57

Grande attesa per la Mostra d’Arte Contemporanea presso la Galleria Spazio 57, Via Chiatamone, 57, Napoli.

L’evento, denominato “Effetto Doppler”, a cura di Melania Fusaro e Simona Oliviero, vedrà trentuno artisti del panorama partenopeo, e non solo, esporre le proprie opere.

Trentuno espressioni stilistiche, trentuno correnti di pensiero, fili narrativi differenti per una mostra che ha in sé tutte le “diverse lunghezze d’onda” dell’Arte.

L’Effetto Doppler è un fenomeno fisico che consiste nell’apparente variazione di frequenza delle onde emesse da una sorgente in movimento rispetto ad un osservatore.

L’Arte è un concetto strettamente legato ai fenomeni fisici che regolano l’universo, la natura e tutto ciò che esiste all’interno di un qualsiasi microcosmo, e ne rappresenta una delle testimonianze umane più elevate.

La connessione tra l’Effetto Doppler e l’Arte si rivela attraverso la logica del cambiamento apparente.

Percezione, Prospettiva e Proiezione sono le tre caratteristiche che consentono di ipotizzare la presenza di un “Effetto Doppler” anche nella Arti Visive perché, proprio come la frequenza delle onde , un oggetto può sembrarci di forma e dimensione diverse in base alla prospettiva dalla quale è osservato, ma è’ un cambiamento apparente.

La Mostra “Effetto Doppler” vuole essere un invito ad osservare ciò che ci circonda in modo più approfondito; in questo l’Arte rappresenta lo strumento più di impatto, in grado di invogliare il fruitore ad un’osservazione più complessa e ragionata.

L’esigenza di proporre profili stilistici diversificati, nasce proprio dalla ricerca mirata al raggiungimento delle frequenze percettive più composite, con l’attenzione, ovviamente, a non disturbare l’armonia del cambiamento apparente.

Mostra Collettiva: “Effetto Doppler”

Luogo: Galleria d’Arte Spazio 57 – via Chiatamone, 57 – Napoli;

Data: dal 10 al 24 novembre 2023;

Vernissage: venerdì 10 novembre ore 18,30, presentazione di Olga Ricciardi,

Saluti Istituzionali Piero Sabbarese, consigliere comunale Ercolano e Florinda Verde, assessore all’ambiente Portici. Brindisi di benvenuto;

Orari: Martedì – Venerdì 15.30-19.30, Sabato 10.00-19.30;

Contatti: +39 348 7203795, spazio57napoli@gmail.com, www.spazio57.it;

Ingresso: gratuito