Fondazione Guida alla cultura celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore

Martedì 23 aprile alle 17.30 ospiti di ‘O Book – Unconventionale Library, presso l’Hotel Meditaerrano di via Ponte di Tappia 25, si parlerà di “I giorni dell’ira: le vicende prodigiose di un nobile valenzano del secolo XVI” di Vicent Josep Escartì (Guida), un evento patrocinato dalla Delegation Catalna a Roma, il Patto per la Lettura del Comune di Napoli, il Cepell – Il Maggio dei Libri. Con l’autore, Giovanna Calabrò, Gennaro Schiano.

Jeroni Joan Roger, figlio del conte di Montdrach, ricorda gli avvenimenti incredibili che accaddero nei primi dodici giorni del luglio 1547, legati alla morte del suo notaio, Carles Miguel Descó, con il quale aveva una relazione segreta. Convinto che sia Dio a governare il suo destino e le sue azioni, Jeroni Joan svela, attraverso un libro di memorie, una sequenza di eventi fantasiosi e irreali che danno vita a un gioco letterario che richiede la complicità del lettore. Una storia di desideri nascosti piena di riferimenti culturali al tempo in cui avvennero eventi così straordinari.

In occasione dell’incontro saranno esposti il manifesto della festa e messi in vendita libri di autori catalani tradotti in italiano. A tutti gli acquirenti, in regalo una rosa rossa e una cartolina segnalibro.