Fondazione Morra Greco svela Allora Vero, una personale di Cezary Bodzianowski

Fondazione Morra Greco è lieta di annunciare la nuova mostra personale dell’artista polacco Cezary Bodzianowski, Allora Vero, a cura di Pierre Bal-Blanc.

La mostra sarà ospitata dall’11 maggio al 27 luglio 2024 e coinvolgerà tutti i piani di Palazzo Caracciolo di Avellino, sede della Fondazione nel cuore del centro storico di Napoli.

La mostra è un’esplorazione delle opere audiovisive del visionario artista polacco, giunto alla sua seconda esposizione presso la Fondazione dopo Casio Pay a cavallo tra 2010 e 2011.

Tra lavori esistenti e nuove produzioni concepite per questo progetto, le opere in mostra guidano il pubblico in un’esperienza straniante e provocatoria, seguendo lo spettacolo delle parabasi e lazzi dell’artista, delle sue deviazioni dalla realtà.

Un anti-eroe contemporaneo alla Pulcinella

“Parabasi” e “lazzi”: per questa mostra napoletana su Cezary Bodzianowski bisogna fare riferimento ad un vocabolario particolare e teatrale, che associa la pratica dell’artista alla figura degli anti-eroi, primi tra tutti i Satiri e i Pulcinella.

Nella commedia antica, la parola parabasi indicava il momento in cui gli attori abbandonano le loro maschere per tornare ad essere cittadini, rompendo così il continuum della vita quotidiana.

In parallelo, nelle sue opere, l’artista esce sistematicamente dalla scena seguendo il principio dei lazzi: gesti insensati il cui scopo è quello di interrompere l’azione e liberarsi da ogni responsabilità o compito, sospendendo il gesto in uno stato di ebbrezza e congelando il tempo.

La nuova mostra di Fondazione Morra Greco segue le narrative accidentate raccontate dall’artista, dove le azioni quotidiane e gli eventi imprevisti si mescolano per creare una narrazione unica e coinvolgente, esplorando i concetti di tempo, spazio e percezione e affrontando in parallelo temi fortemente contemporanei, tra la crisi migratoria europea e la trasformazione urbana.

Con il contributo dell’Istituto Polacco di Roma.

Parte della Programmazione 2023 nell’ambito del progetto “Rilancio e sostegno della Fondazione Donnaregina – Sez. Progetto XXI” – POR FESR Campania 2014/2020.