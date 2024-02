Gruppo Capri sostiene restauro di Don Pedro Alvarez de Toledo a San Giacomo degli Spagnoli

Il Gruppo Capri, della famiglia di Nunzio e Anna Colella, che racchiude al suo interno i brand Gutteridge, simbolo di eleganza, artigianalità, Made in Italy, Alcott, punto di riferimento nell’abbigliamento uomo – donna per un target più giovanile e, Palazzo Caravita di Sirignano, rinomato complesso dall’immenso valore storico e architettonico, si conferma ancora una volta accanto alle iniziative a tema sociale per la sua città d’origine, Napoli.

In quest’occasione, il Gruppo ha deciso di sostenere il progetto di restauro del monumento di Don Pedro Alvarez de Toledo, marchese di Villafranca e maggiore dei viceré spagnoli che si sono succeduti negli anni tra il Cinquecento e il Settecento, situato presso la Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, chiesa nel cuore di Napoli. Un raro gioiello considerato uno delle architetture più rilevanti del periodo vicerale, di profondo impatto economico, politico e culturale per la città, fu proprio don Alvarez, infatti, a conferirne l’immagine di capitale, stabilendone un nuovo assetto urbanistico.

Iniziato a giugno 2023, il progetto viene promosso in collaborazione con Friends of Naples Onlus, un’associazione senza scopo di lucro che promuove la conservazione del patrimonio artistico partenopeo e, verrà inaugurato martedì, 27 febbraio presso la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Piazza Municipio, 29 Napoli.

“Siamo lieti di aver contribuito al restauro di questa magnifica opera sostenendo il lavoro di Friends of Naples Onlus, e siamo felici di partecipare alla gioia di inaugurare il monumento dedicato all’illustre don Pedro Alvarez de Toledo”, le parole di Nunzio e Anna Colella fondatori del Gruppo Capri.