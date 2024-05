In-Anima, le foto di Sabrina Cirillo in mostra alla Fondazione Banco di Napoli

Entrée è una rassegna di Arte Contemporanea che prevede una programmazione annuale di cinque mostre personali presso le sale d’ingresso della Fondazione Banco di Napoli.

Il termine “entrée” si riferisce sia allo spazio espositivo sia alla scelta di proporre per ogni artista una selezione limitata di opere scelte, come “assaggio” della sua produzione, spuntino e spunto per ulteriori approfondimenti. I nomi che si avvicendano in questa staffetta d’autore sono legati per nascita o appartenenza elettiva al territorio campano e non solo. Entrée ha infatti l’intento di valorizzare gli artisti locali più o meno giovani che meritino per la loro professionalità una ulteriore visibilità; ad essi è dedicata l’opportunità di una vetrina presso la Fondazione, che intende farsi promotrice dello sviluppo culturale e artistico, entro e oltre i confini della Regione Campania, come da mission statutaria.