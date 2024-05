Juan Carlos Ñañake conquista la capitale con “Alma Latina”

Grande successo per il vernissage che si è svolto lunedi 20 maggio a Roma, Alma Latina dell’artista plastico peruviano, Juan Carlos Ñañake, presso la Galleria Arca di Noesis, al Colosseo a Roma.

Giornalisti, Vip ed appassionati d’arte hanno preso parte all’evento di presentazione e brindato all’arte latina come il prefetto Fulvio Rocco, il Dott. Renzo Tomellini, Direttore dell’Ufficio Leonardo di Bruxelles, il Dott. Giannino Bernabei del Comitato economico e sociale europeo, la stilista Regina Schrecker in compagnia dell’Ing Gigi Cuozzo, la modella Elisabetta Viaggi, l’imprenditrice Monica Matteoni, la giornalista Rai Antonietta Di Vizia, il critico d’arte Alfio Borghese.

Molto apprezzate le 30 opere esposte, davanti le quali tutti i visitatori sono rimasti rapiti e che potranno essere ammirate fino al 28 maggio con orario continuato dalle ore 11.00 alle 20.30.

Il vernissage di lunedi 20 maggio è stato un altro successo del Curatore Sylvia Irrazabal, da sempre impegnata nella divulgazione dell’arte contemporanea come ponte tra Europa e America Latina sempre attenta a valorizzare il talento e il carisma di nuovi artisti contemporanei di qua e di là dell’Atlantico.

Assolutamente da non perdere gli appuntamenti con l’ arte di Juan Carlos Nanake presso la Galleria Arca di Noesis in via Ostilia, ideati da Sylvia Irrazabal fino al 28 maggio.

Partiamo dal 21 maggio ore 19.00 con il concerto duo Doppia Corda, il 23 maggio ore 18.00 le letture poetiche con Susana Clavarino e Ilaria Grasso e danze latinoamericane con “Perùfolk, il 25 maggio ore 18.00 la performance del maestro Juan Carlos Nanake e il 28 maggio il finissage con il cantautore Alejandro Bassile ore 18.00.

Un ricco calendario per conoscere il maestro Juan Carlos Nanake, le sue opere e per immergersi nella cultura latina.