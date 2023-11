La Biblioteca Nazionale dice No alla Violenza, un incontro con l’Arcivescvo Battaglia ed una mostra da giovedì

La Biblioteca nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III dice No alla Violenza, nella settimana della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, segnata dall’ennesimo cruento femminicidio, intende promuovere percorsi di cambiamento culturale, sul piano dei costumi e del modo di vivere, riscoprendo anche gli elementi specificamente femminili delle nostre tradizioni culturali e religiose

Dal 23 novembre ore 16.30 la mostra-appello IoSono di Pietro Loffredo e Nando Calabrese, il “grido di dolore” che due artisti lanciano di fronte alle violenze di cui sono vittime ogni giorno le donne : 12 opere in cui gli scatti fotografici di Nando Calabrese incrociano il segno pittorico di Pietro Loffredo, in una sorta di magia scaramantica che affida all’arte la difesa di quei volti femminili.

Martedi 21 novembre 2023 alle 16:00, alla Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’ di Napoli primo convegno su Le religioni attraverso le azioni delle donne. Dialogo interculturale per costruire un percorso di pace, interverrà l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia e le rappresentanti delle comunità cattolica, ortodossa, valdese-metodista, luterana, ebraica, musulmana e dell’Esercito della Salvezza presenti sul territorio, si terrà il primo convegno su Le religioni attraverso le azioni delle donne. Dialogo interculturale per costruire un percorso di pace

Secondo la direttrice della Biblioteca Maria Iannotti In un momento in cui la violenza assume sembianze più vaste, ingrandita dai venti di guerra interreligiosi ciò si traduce nell’esigenza di avviare un dialogo di vita e di azione, un dialogo teologico pluralista ed inclusivo che riconosca il ruolo decisivo delle donne nel campo del dialogo interreligioso e nella costruzione della pace.

Le religioni attraverso le azioni delle donne. Dialogo interculturale per costruire un percorso di pace, interverrà l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia

Le donne, costruttrici naturali di pace, sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più incisivo sul piano dello sviluppo del dialogo interreligioso, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è occasione per promuovere percorsi di cambiamento culturale, sul piano dei costumi e del modo di vivere, riscoprendo gli elementi specificamente femminili delle nostre tradizioni religiose.

Il 21 novembre 2023 alle 16:00, alla Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’ di Napoli, con le rappresentanti delle comunità cattolica, ortodossa, valdese-metodista, luterana, ebraica, musulmana e dell’Esercito della Salvezza presenti sul territorio, si terrà il primo convegno su Le religioni attraverso le azioni delle donne. Dialogo interculturale per costruire un percorso di pace, interverrà l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia.

Dopo le relazioni introduttive di Maria Iannotti, Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, della filosofa Esther Basile, del teologo don Gennaro Matino, saranno presenti con interventi e testimonianze Layla M. Ammar (comunità musulmana), pastora Lidia Bruno (Esercito della Salvezza), Lucia Esposito (Comunità di sant’Egidio), Elisabetta Kalampoka Fimiani (Chiesa Ortodossa), Miriam Rebhun (Comunità Ebraica), pastora Kirsten Thiele (Chiesa Luterana), pastora Letizia Tomassone (Chiesa valdese-metodista).Modera l’incontro Adriana Valerio, delegata della Diocesi di Napoli. Le conclusioni sono affidate all’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia.

Nel solco del dialogo interculturale e interreligioso che vede impegnate ogni giorno le donne , di diverse confessioni, religioni, tradizioni e culture, in tanti ambiti diversi della società, l’Arcidiocesi di Napoli e la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III intendono dare attuazione ad una progressione di confronti dialettici sul piano giuridico, storico, filosofico e religioso con l’obiettivo di superare le contrapposizioni e di eliminare ogni forma di discriminazione e ogni cultura della violenza. L’auspicio è la creazione di un Osservatorio permanente su diritti culture religioni per costruire un comune cammino di pace e condivisione, che crei un’occasione di scambio e di confronto interculturale continuo.

Come sottolinea Adriana Valerio, delegata della Diocesi di Napoli, l’incontro si inserisce in un percorso avviato dalla comunità ecclesiale di Napoli rivolto a dare una nuova centralità della donna nella Chiesa così come espresso dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia nella sua Lettera Pastorale del 1 ottobre 2022, che si inserisce nel cammino sinodale voluto da Papa Francesco, e mette in luce il desiderio di valorizzare il laicato e, dunque, le donne, aprendo a cambiamenti e a nuove prospettive. « Una nuova attenzione alla donna e al suo ruolo – aggiunge la professoressa Valerio – da parte della Chiesa di Napoli aperta alla sperimentazione con l’intento di guardare alla donna come risorsa e come ricchezza: in quest’ottica si inserisce l’incontro col suo carattere pluralista, interreligioso e interculturale, aperto a tutta la comunità, ecclesiale e non, alle tante donne, credenti e non credenti, appartenenti ad altre chiese o ad altre religioni, accomunate sia da drammatiche questioni che riguardano la difesa dei diritti (nella famiglia e sul lavoro), la violenza sessuale e ogni forma di sopruso e discriminazione, sia dall’aspirazione a costruire una società più umana e rispettosa delle dignità delle persone, che restituisca alla donna un ruolo di maggiore incisività, finora non sempre riconosciuto».

L’incontro si svolge alla Biblioteca nazionale di Napoli, commenta la direttrice Maria Iannotti, come punto d’arrivo di un percorso avviato con la costituzione (1991) del Fondo Librario Soggettività Femminili.

«In questi ultimi anni – aggiunge Iannotti – ho dedicato particolare attenzione nel favorire attraverso convegni ed iniziative la cultura dell’incontro e della solidarietà, riscoprendo gli elementi specificamente femminili nel superamento delle divisioni e delle barriere sociali, culturali ed economiche. In un momento in cui la violenza assume sembianze più vaste, ingrandita dai venti di guerra interreligiosi, ciò si traduce nell’esigenza di avviare un dialogo di vita e di azione, un dialogo teologico pluralista ed inclusivo che riconosca il ruolo decisivo delle donne nel campo del dialogo interreligioso e nella costruzione della pace».

Il 23 novembre, alle ore 16.30, alla Biblioteca Nazionale di Napoli (Sala di Bibliografia), si inaugura la mostra, IoSono, di Pietro Loffredo e Nando Calabrese. Intervengono: Ilaria Perrelli, presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Maria Iannotti direttrice della biblioteca, Linda Irace, curatrice della mostra, Mario Rovinello, casa editrice La valle del tempo. Accompagnamento musicale a cura degli alunni del Liceo Palizzi.

La mostra-appello è il “grido di dolore” che i due artisti lanciano di fronte alle violenze di cui sono vittime ogni giorno le donne: donne di ogni cultura, etnia, estrazione sociale, accumunate da storie spesso simili. Donne comuni, come i volti che scorrono in mostra, noti o sconosciuti. [foto1. l’attrice Antonella Stefanucci, madrina dell’iniziativa]. Le 12 opere scaturiscono dagli scatti fotografici di Nando Calabrese, che incrociano il segno pittorico di Pietro Loffredo, in una sorta di magia scaramantica che affida all’arte la difesa di quei volti femminili: al centro del progetto dei due autori, che raffinano e rafforzano la loro collaborazione, si afferma quell’ ioSono, io esisto, che in tutta la sua forza si manifesta individuale, irripetibile.

In occasione dell’inaugurazione Pietro Loffredo e Nando Calabrese si esibiranno in performance disegni e scatti fotografici dal vivo che coinvolgeranno il pubblico presente, in un gioco di rimandi ai segni propiziatori delle opere e di provocazioni per cercare [nel’assenza delle istituzioni] in amuleti e magia gli strumenti per proteggersi dalla violenza.

La mostra in collaborazione con l’associazione “Tempo Libero” rientra nelle iniziative della Biblioteca napoletana per celebrare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, e sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al giovedì ore 12 e ore 16, venerdì solo ore 12,00 fino all’ 8 gennaio 2024. Dopo Napoli le opere saranno esposte in varie città italiane.

I due autori, che più volte hanno collaborato tra loro, hanno all’attivo numerose esposizioni, personali e collettive

Pietro Loffredo,

Napoletano, ha esposto a Roma, Venezia, Napoli, Bastia, Montecarlo, Parigi, Berlino, Barcellona. Le sue opere sono state esposte presso i musei di Castel Sant’Angelo in Roma, il Dar Bach Amba di Tunisi, la Fondazione Orestiadi di Gibellina e il St. James Cavalier – Centre For Creativity de La Valletta.

La costante ricerca artistica lo porta a sperimentare tecniche diverse ed ad individuare una peculiare cifra stilistica nella scelta di soggetti privilegiati (angeli neri, cornetti).

Nando Calabrese

Gran parte della sua esperienza fotografica è maturata nel mondo dell’arte. Da anni, “racconta” con le sue immagini le mostre d’arte contemporanea che si svolgono a Napoli e dintorni, è autore di numerosi cataloghi d’arte ed ha esposto in personali e collettive a Napoli, Parigi, Roma, Miami.