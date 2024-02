“Istruzione Tecnologica Superiore per l’Industria 4.0 in Campania”, l’appuntamento alla Mostra d’Oltremare targato ITS Academy Manifattura Meccanica MA.ME

E’ “Istruzione Tecnologica Superiore per l’Industria 4.0 in Campania – Orientamento dei giovani”, l’appuntamento da non perdere il 27 febbraio, ore 10:30, alla Mostra d’Oltremare in Sala Italia, organizzato da ITS Academy Manifattura Meccanica MA.ME – L’Academy per l’Industria 4.0, pensato per giovani diplomati, imprese manifatturiere, dirigenti, docenti, orientatori di licei e Istituti tecnici della Campania, Informagiovani e Centri di orientamento al lavoro.

Protagonisti del dibattito saranno Enrico Cardillo, Direttore Generale STOA’, Luca Scudieri, Presidente ITS MA.ME., Paolo Scudieri, Presidente Adler Group, Mario Mercorio, Presidente Leonardo Skills and Training Marco De Gasperis, Responsabile Academy Gruppo Danieli, Bruno Scuotto, Presidente Cabina di Regia per gli ITS in Campania, Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche Giovanili Regione Campania, Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Ad arricchire la discussione con le proprie testimonianze, i diplomati ITS MA.ME.

L’appuntamento si concluderà con l’intervento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.