“Onesti nello sport”, contro ogni discriminazione, il concorso di Coni e Polizia

Il Coni e la Fondazione Giulio Onesti – Accademia olimpica nazionale italiana, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, il ministro per lo Sport e i Giovani – attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – e il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, con il sostegno del Comitato italiano paralimpico, indicono per l’anno scolastico 2023/2024 la XII edizione del Concorso nazionale “Onesti nello Sport”.

Il concorso è rivolto a studentesse e studenti degli istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato multimediale.

Gli studenti potranno essere aiutati dai docenti di qualsiasi ambito disciplinare e avranno ampia scelta riguardo le modalità della messa in scena e le tecniche di rappresentazione dei loro elaborati, che saranno suddivisi in due categorie: “video-musicale” e “stories”.

La prima prevede la produzione di un brano musicale e/o un video della durata massima di tre minuti; la seconda consiste nella produzione di un breve video della durata massima di un minuto.

Si richiede, inoltre, di produrre uno slogan, che sintetizzi il tema trattato che, per questa edizione è “ Lo sport contro ogni discriminazione ”.

Il movimento olimpico pone tra i suoi valori fondanti i principi di uguaglianza, rispetto e inclusione e si impegna con il suo operato affinché nella pratica sportiva tutti abbiano pari diritti e opportunità. Nonostante siano stati fatti significativi passi in avanti verso uno sport inclusivo, la realtà ci restituisce, tuttavia, uno scenario nel quale i fenomeni discriminatori sono purtroppo tutt’altro che straordinari.

Questi fenomeni non riguardano solo lo sport, ma lo sport può fare molto per invertire la rotta e riscrivere le regole del gioco. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto iniziando, prima di tutto, dalla conoscenza e dal confronto reciproco, e lo sport è in questo senso un importante terreno di incontro e condivisione.

Ognuno può fare la sua parte affinché tutti possano praticare sport senza paura e dare vita a una società che incoraggi il rispetto e l’uguaglianza, dentro e fuori dal campo.

Sarà possibile iscriversi al concorso entro il 3 maggio 2024 e inviare i propri lavori entro il 28 maggio 2024 .

I vincitori saranno premiati con un viaggio per assistere al Golden Gala Pietro Mennea, che si svolgerà il 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma.

Si consiglia di visitare il canale YouTube per prendere visione degli elaborati vincitori delle precedenti edizioni.

Per qualsiasi ulteriore dubbio o informazione, è possibile contattare la Fondazione all’indirizzo email info@fondazionegiulioonesti.it o telefonicamente allo 06.36857933.

Bando del concorso

Regolamento

Modulo di iscrizione