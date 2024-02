Si convochi urgentemente una riunione presso la sede della V municipalità per risolvere la questione plesso Ruotolo

L’amministrazione sulla scuola Ruotolo non ha per nulla le idee chiare. Abbiamo assistito nelle ultime ore ad un susseguirsi di notizie poi smentite. I rappresentanti dei genitori e la dirigenza dell’istituto erano pronti ad un incontro con l’Amministrazione; rinviato poi a data da destinarsi. Le difficoltà delle famiglie appartenenti alla scuola Ruotolo sono enormi: non sanno se potranno confermare l’iscrizione dei figli presso tale istituto anche per il prossimo anno o dovranno necessariamente mettersi alla ricerca di soluzioni alternative.

Temiamo che soluzioni del genere siano non più prorogabili né giustificabili. La gestione di un plesso scolastico incide enormemente su decine di famiglie del quartiere e della città di Napoli.

Non è accettabile inoltre che le riunioni avvengano nelle sedi dei partiti di maggioranza, qualunque essi siano.

Chiediamo dunque all’assessore Striano di convocare urgentemente una riunione presso la sede della municipalità, aperta a tutti gli attori in questione. Occorre chiarezza e risoluzione, le famiglie non possono più attendere.