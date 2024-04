XI certamen nazionale di matematica- Renato Caccioppoli

Il Certamen nazionale di Matematica, manifestazione ideata dal Liceo scientifico “G. Mercalli” di Napoli per consentire agli studenti particolarmente meritevoli di cimentarsi in una competizione di matematica, è giunta alla sua XI edizione, che si svolgerà anche quest’anno nella sede centrale del liceo domani 12 aprile.

60 studenti, provenienti da ogni parte d’Italia e frequentanti il 5° anno di Liceo scientifico, affronteranno una prova di matematica preparata per loro da docenti universitari del Dipartimento di Matematica “R. Caccioppoli” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Ai primi tre classificati verranno assegnati un premio in denaro ed una pergamena. Alla gara seguiranno iniziative, relazioni, conferenze e dibattiti sulla matematica e la cerimonia di partecipazione, alla quale interverranno le istituzioni che hanno patrocinato l’iniziativa.

Mentre gli studenti si cimenteranno nella prova di matematica, i docenti accompagnatori visiteranno i “luoghi di Caccioppoli”: le antiche aule della sede storica dell’Università Federico II dove insegnava il famoso professore. A fare da guida sarà il Prof.Ulderico Dardano. Nel pomeriggio, dopo la correzione dei quesiti, ci sarà la lectio magistralis del Prof.Carlo Nitsch, che avrà per titolo “Ragionare come un matematico”. Anche quest’anno il Prof. Aniello Buonocore, docente di Statistica e Calcolo delle probabilità ora in pensione, si occuperà delle operazioni preliminari, della sorveglianza durante lo svolgimento della prova e delle operazioni di correzione.

Il coordinamento per i docenti del Dipartimento di Matematica è stato affidato alla Prof.ssa Luigia Caputo.

Il pranzo offerto dal Liceo Mercalli sarà organizzato dai docenti e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Vittorio Veneto”. Alla cerimonia di premiazione interverranno il Dott. Ettore Acerra, Direttore Generale U.S.R. della Campania; la Dott.ssa Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania; la Dott.ssa Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli; la Dott.ssa Giovanna Mazzone, Presidente della I Municipalità di Napoli; la Prof.ssa Cristina Trombetti, Direttore del Dipartimento di matematica e applicazioni; la Prof.ssa Luigia Caputo, Ricercatore Universitario di Probabilità e Statistica Matematica; il Dott. Luigi Romano e la Dott.ssa Luisa Peluso, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “G. Mercalli”.