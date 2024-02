Mostra di Tiziana Del Prete in arte ‘Tika’ da venerdì 9 a Le Luci

Tiziana Del Prete sarà in mostra a Napoli a “Le Luci snc” in via Morghen 189, dal 9 al 17 febbraio 2023.

‘Tika’, nata il 21 aprile 1970, è una pittrice autodidatta emergente che è sempre stata ispirata a disegnare e dipingere su qualsiasi superficie, compreso il tessuto.

L’inaugurazione dell’evento sarà venerdì 9 febbraio alle 18:30 e parteciperanno autorità, giornalisti e addetti ai lavori.

La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni (tranne la domenica) dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00.

L’artista sarà presente due ore al giorno il pomeriggio (dalle 17:30 alle 19:30) e dipingerà un’opera insieme alle persone presenti, che potranno partecipare attivamente lasciando un segno o un simbolo nel quadro.

La pittrice all’età di dieci anni partecipa ad un concorso nazionale di pittura in cui vince il premio per la migliore pittura italiana tra i giovani pittori, dopo il liceo si diploma all’Accademia della moda e per cinque anni disegna per aziende di abbigliamento.

Successivamente cambia lavoro, abbandona per un periodo la passione per il disegno e il mondo stilistico e solo di recente decide di mettere su tela le sue idee.

Prende parte a diverse mostre di arte contemporanea: Mostra collettiva “Margutta” presso la Galleria Dantebus, Margutta a Roma dal 5 al 14 novembre 2022, Mostra collettiva “Red Carpet” alla Galleria Internazionale Area Contesa Arte a Roma dall’8 al 13 dicembre 2022 (Seconda classificata nella collettiva “Open Art” presso la Biblioteca Angelica di Roma dal 17 al 20 gennaio 2023), Mostra collettiva “Modí amiche amanti” alla Galleria Internazionale Area Contesa Arte dal 24 marzo al 7 aprile a Roma, Mostra “Comics” alla fiera del fumetto di Catania, Italia dal 1 al 4 giugno 2023.

Ha ricevuto il premio Artisti Italiani a Londra dal 13 al 17 novembre 2022 presso Espacio Art Gallery con pubblicazione di una sua opera sulla rivista “Art Now” – Esposizione presso Affordable Art Fire di New York dal 20 al 24 settembre 2023 – Esposizione presso la prima biennale di Sanremo Art Expo con la partecipazione e critica di Vittorio Sgarbi ed Angelo Crespi dal 14 al 17 settembre 2023.

Di sé stessa dice <<dipingo le emozioni quando le sento>>.