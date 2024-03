Musica, arte e cultura da Made in Cloister

Porte aperte da Made in Cloister per accogliervi con Interaction Napoli, il progetto biennale con artiste e artisti internazionali, chiamati a realizzare opere site-specific per il chiostro cinquecentesco, sede della Fondazione Orari di apertura dal Mercoledì al Sabato ore 11:00 – 19:00 Domenica ore 10:00 – 14:00 Questa seconda edizione è arricchita con la sezione Off-site, con l’obiettivo di estendere la mostra al quartiere di Porta Capuana, area di periferia urbana, per includere ancora di più il quartiere multietnico e i suoi abitanti, coerentemente con la missione di Made in Cloister di rigenerazione urbana e inclusione sociale attraverso l’arte.