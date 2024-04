Nei Quartieri Spagnoli si batte la prima asta dei migliori artisti urbani italiani. E c’è anche una stampa originale di Banksy

Catawiki, marketplace online di fama mondiale e leader in Europa, curato da più di 250 esperti, e INWARD, l’osservatorio nazionale sulla creatività urbana, collaborano per incrociare le molte potenzialità del mercato primario dell’arte online e un’esperienza operativa ultraventennale nella creatività urbana.

Cuore del progetto è un’esclusiva asta online, che ripercorre le strade della creatività urbana in Italia attraverso alcuni dei suoi più validi protagonisti selezionati congiuntamente dalle due parti, la maggior parte dei quali approda per la prima volta sulla piattaforma olandese.

L’asta sarà pubblicata sul sito di Catawiki venerdì 12 aprile e durerà dieci giorni, fino a lunedì 22 aprile alle 20:00. Sarà presentata una selezione di opere dei migliori artisti urbani italiani, come: Alessio B, Antonio Anc Barbagallo, Carlos Atoche, Corn79, Ligama, Mate, Nais, Neve, Orticanoodles, Fabio Petani, Rosk, Sonda, Truly Design, V3rbo.

In asta anche la stampa “Rodeo Girl” di Banksy, firmata e dedicata, qui eccezionalmente offerta senza prezzo di riserva. Si tratta di un’edizione davvero speciale che l’artista britannico creò nel 2008, nel contesto del “Cans Festival” da lui organizzato a Londra; in quell’occasione, gli artisti invitati, tra i quali alcuni italiani, ricevettero una copia della stampa come ringraziamento per la partecipazione. Questa incredibile presenza in asta sta a testimoniare la portata internazionale dell’arte urbana italiana e i suoi legami con la scena globale nella sua massima rappresentanza.

Per lanciare l’asta, venerdì 12 aprile, alle ore 16:30 , presso la Sala dei Caratteri di Fondazione FOQUS, in via Portacarrese a Montecalvario 69, nei quartieri spagnoli di Napoli, si svolgerà un talk su creatività urbana e mercato digitale, con la partecipazione di Annalisa Ferraro, curatrice artistica, Roberto Colantonio, avvocato esperto di diritto d’autore, e Iabo, artista napoletano di lunga esprienza urbana, insieme ai rappresentanti di Catawiki e di INWARD.