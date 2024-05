Notte dei Musei, visitabile Museo Ferroviario di Pietrarsa a Portici

Sabato 18 maggio, a partire dalle 19:30 e fino alle ore 01:00, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa aprirà i suoi storici Padiglioni per una visita serale in occasione della “Notte dei Musei”. Per consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare alla serata, il biglietto di ingresso avrà il prezzo simbolico di un euro.

Durante la visita si potranno ammirare locomotive d’epoca, vagoni storici, plastici e modellini funzionanti di treni in diversa grandezza, oppure passeggiare tra i giardini e gli ampi viali del sito museale. Sarà possibile anche fermarsi al Caffè Bayard per un aperitivo o una pizza, da consumare tra i giardini delle Terrazze con vista sul Golfo di Napoli.

Con questa iniziativa promozionale, la Fondazione FS Italiane offre l’opportunità di trascorrere una serata all’insegna della bellezza, della storia e della cultura in un luogo tranquillo, esclusivo e riservato. Maggiori informazioni e dettagli telefonando allo 081 472003, o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.