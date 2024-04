Una nuova Little Free Library a Scampia per il contrasto alle discriminazioni di genere

“Pari e Legali” si chiamerà la terza little free library a Scampia. Un progetto della Coop. L’uomo e il legno e Associazione AQuaS, Biblioteca le Nuvole promossa dalla presidenza della Consulta delle Associazioni e delle Odv della Municipalità 8 del Comune di Napoli.

La rete donerà al quartiere una nuova piccola libreria gratuita che sarà accolta e curata dall’associazione Dream Team Donne in Rete, con il supporto della rete fondatrice del progetto.

L’Associazione, presieduta da Patrizia Palumbo, ha sede a Scampia in via Galileo Galilei 5.

Nella sua sede operativa:

Sportello di accoglienza, ascolto, orientamento al lavoro, accompagnamento psicologico, primo ascolto legale, centro antiviolenza della città di Napoli per le Municipalità 7 e 8 in rete con il 1522, corsi per il self empowerment, benessere psicofisico, formazione professionale e sport per adolescenti, presidio di Libera Scampia “Antonio Landieri”.

Per il fil rouge che unisce le attività di Dream Team sui temi della legalità e delle pari opportunità, la Little Free Library si intitolerà “Pari e Legali”.

Le Little Free Library di Scampia

La prima Little Free Library di Scampia è stata installata il 16 dicembre in Viale della Resistenza, sull’aiuola adottata dalla coop. L’Uomo e il Legno, all’ingresso della scuola Montale.

La seconda (momentaneamente in manutenzione) è stata inaugurata l’11 febbraio in occasione del Carnevale Sociale di Scampia presso il Centro Territoriale Mammut.

Cos’è una Little Free Library

Una Little Free Library è una piccola biblioteca pubblica, a forma di casetta, in cui si possono trovare libri gratuiti da prendere in prestito o scambiare. Il concetto di Little Free Library è nato negli Stati Uniti nel 2009 ed è stato creato per promuovere la lettura e la condivisione della cultura all’interno delle comunità. Oggi ci sono migliaia di Little Free Library in tutto il mondo che contribuiscono a creare un senso di comunità e di condivisione attraverso la lettura.

Le realtà promotrici

Da ben 35 anni l’Associazione AQuaS – Animazione Quartiere Scampia Ets opera sul territorio con i propri volontari allo scopo di promuovere e favorire attività ed iniziative per il sostegno, la promozione socio-culturale e la formazione delle fasce più povere ed emarginate della popolazione del quartiere Scampia e delle altre zone popolari della città di Napoli.

Si occupa di diffondere il libro e la lettura attraverso la Biblioteca le Nuvole, prima biblioteca di Scampia, di contrastare la dispersione scolastica con il doposcuola, in collegamento con le istituzioni e tutti gli attori socio-educativi del territorio, dal 2011 di educare bambini e giovani alla musica con l’orchestra Musica libera tutti, e di solidarietà con tantissime iniziative al fianco degli ultimi.

La Biblioteca Le Nuvole, con sede presso il Centro A. Hurtado, è stata fondata dal padre gesuita Fabrizio Valletti, ed inaugurata il 02 aprile 2006, durante la manifestazione “rEsistere a Scampia”. Essa conta oggi oltre 10.000 volumi con una sezione particolarmente importante di letteratura per bambini e ragazzi.

Dal marzo 2018 la Biblioteca Le Nuvole ha ricevuto l’abilitazione nell’Indice Nazionale di SBN, con l’adesione ufficiale al Polo SBN Campania (cod. SBN CAM-LN). Il servizio di prestito è gratuito e usufruibile tutti i giorni della settimana, nelle ore pomeridiane. Le attività non si esauriscono con il solo servizio di prestito che, data la posizione periferica nel quartiere e la conformazione territoriale di Scampia, da solo non avrebbe la forza sufficiente ad attirare a sé i potenziali lettori. Così, accanto al prestito, la Biblioteca offre al territorio attività per diverse fasce di età. Laboratori di lettura, scrittura creativa, scrittura introspettiva, incontri di promozione culturale. In particolare per i più piccoli c’è “Giocare…Leggendo”, laboratorio di approccio alla lettura attraverso il gioco, il teatro, l’arte e la manualità, che coinvolge settimanalmente circa 20 bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni, desiderosi di stare insieme, giocare e crescere in un ambiente sereno e gioioso. “Giocare… Leggendo” si pone l’obiettivo di avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione orale e di far acquisire il comportamento del “buon lettore”, una disposizione permanente che fa rimanere lettori per tutta la vita.

La Cooperativa sociale L’Uomo e il Legno nasce nel 1995 come laboratorio di falegnameria rivolto a tossicodipendenti.

Negli anni, ha ampliato i target di riferimento e la gamma di attività proposte, portando avanti numerose progettualità per minori, stranieri, rom, detenuti, ex detenuti e tutte quelle categorie di persone che, per diversi motivi, si trovavano a vivere in una condizione di svantaggio, non sfruttando totalmente le proprie potenzialità.

Dal 2016 porta avanti la gestione del tenimento agricolo nel Carcere di Secondigliano, diventando di fatto anche una Cooperativa Agricola. Dà lavoro a un gruppo di detenuti e porta all’esterno prodotti ortofrutticoli di qualità, promuovendo una nuova prospettiva di vita e dando un significato all’esperienza della detenzione. La Cooperativa L’Uomo e il Legno lavora da anni con la finalità di creare una comunità solida, tenuta insieme da legami significativi, operando in un contesto spesso caratterizzato da isolamento, solitudine, mancanza di luoghi aggregativi e di significato. L’azione di animazione territoriale che cerchiamo di portare avanti viene attuata nella realizzazione di eventi gratuiti, aperti alla cittadinanza, con attività ludiche, ricreative, laboratoriali e di sensibilizzazione.

Il libro è un dono prezioso.

Chi trova un libro trova un tesoro.