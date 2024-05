Art&Science Across Italy: venerdì 3 al MANN si inaugura la mostra “Creare immaginando”

Sarà inaugurata domani, 3 maggio, alle 11, “Creare immaginando”, la mostra nazionale del progetto Art&Science Across Italy al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Si tratta della mostra conclusiva dell’edizione 2022-2024 del progetto di INFN e CERN e, partner di questa edizione, Università degli Studi di Napoli Federico II, dedicato a studenti e studentesse delle scuole superiori.

La mostra è stata realizzata dall’INFN in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il MANN, sarà visitabile fino a lunedì 13 maggio e ospita 96 opere artistiche di ispirazione scientifica realizzate da 280 studenti e studentesse da tutta Italia selezionate tra le oltre 1300 opere realizzate da più di 7100 studentesse e studenti che hanno partecipato al progetto.

All’inaugurazione saranno presenti ricercatori e ricercatrici INFN che portano avanti il progetto e studentesse e studenti provenienti da tutta Italia. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, al Teatro Acacia di Napoli, si terrà poi l’evento conclusivo del progetto con l’annuncio dei vincitori e delle vincitrici della tappa napoletana e poi l’annuncio dei 54 vincitori della competizione nazionale che avranno in premio altrettante borse di studio per un master su arte e scienza al CERN di Ginevra o ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN. Dopo la premiazione si terrà la conferenza spettacolo “L’universo in un battito d’ali. Immagini di arte e di scienza”, dei ricercatori Valentina Mariani e Pierluigi Paolucci che porteranno in scena la storia dell’universo tra voci, musica, arte e letteratura, a partire dalle 17. Le musiche sono della Banda dell’Uku, il reading di Bianca Mastromonaco.