Martedì 21 al Cinema Academy Astra e al Cortile delle Statue, 1000 studenti di scuola superiore parteciperanno a ‘Esplorazioni documentari e musica’

Saranno oltre 1000 gli studenti di scuola superiore che parteciperanno a ‘Esplorazioni documentari e musica’, l’evento conclusivo della X Rassegna del Cineforum in lingua originale del CLA, il Centro linguistico di Ateneo, progetto per le scuole a cura di Fabrizia Venuta.

Martedì 21 maggio dalle 8 al Cinema Academy Astra e dalle 10 al Cortile delle Statue, divisi in due turni (il secondo dalle 11.20 al Cortile e dalle 12.30 all’Astra) si alterneranno momenti di presentazione dei documentari che gli studenti hanno realizzato nel corso del progetto e momenti di musica. Sono 37 i documentari realizzati. Mentre, tra i 9 brani musicali presentati, il vincitore, ‘Napule’, degli studenti del Liceo Galileo Galilei, è stato arrangiato dal Maestro Bruno Persico e verrà eseguito coralmente durante il concerto con l’intervento del rapper PeppOh, special guest dell’evento. Il momento musicale propone una contaminazione tra classica, jazz e rap.

Interessanti tutti i lavori realizzati dagli studenti. Uno dei video, ad esempio, è stato tratto da una favola che in un’edizione del progetto di qualche anno fa aveva scritto la studentessa di una scuola. Adesso è un’universitaria e interverrà alla manifestazione insieme alla sua docente di allora per parlare dell’effetto moltiplicatore del progetto. Il video della favola, sul tema della diversità, è disegnato perché in classe tra i ragazzi c’era un disegnatore.

Nel Cortile delle Statue, luogo storico dell’Università Federico II, alcuni studenti si esibiranno con la Nuova Orchestra Scarlatti e il Maestro Bruno Persico. Dirigerà il Maestro Gaetano Russo.

La manifestazione si concluderà con la proclamazione delle scuole vincitrici.

Il progetto, alla sua decima edizione, quest’anno ha coinvolto più di 2000 studenti di 19 istituti scolastici. L’attività progettuale parte dalla proiezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, seminari professionalizzanti, visite guidate ai musei di Fisica, Paleontologia, Zoologia e all’Orto Botanico dell’Università Federico II, si sviluppa in gruppi di team working, che in classe con gli insegnanti o a casa, lavorano alla realizzazione di documentari originali (durata di 3 – 5 minuti) oppure alla stesura di una canzone o di una melodia originale di accompagnamento a uno dei documentari presentati dalla propria scuola.

Iniziato come semplice rassegna cinematografica, nel corso degli anni, il Cineforum in lingua originale si è trasformato in un progetto, anche come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), a cui le scuole hanno aderito e continuano ad aderire con grande entusiasmo. Il reciproco arricchimento e l’avvicinamento, a volte per la prima volta, dei ragazzi al mondo universitario, fanno sì che questo progetto di Terza Missione di Ateneo sia ormai organizzato regolarmente all’inizio di ogni anno scolastico.

Hanno partecipato alla X edizione: Liceo Statale “Leon Battista Alberti”, Istituto Statale “Bernini de Sanctis”, ISS “F. Caracciolo – G. Da Procida”, ISS “Carlo Levi” di Marano, ISIS “Enrico Caruso”, IIS “Leonardo da Vinci”, ITG Della Porta – Porzio, ISIS “Elena di Savoia – Diaz”, Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo – Guglielmo Oberdan”, Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei”, Liceo Statale “Antonio Genovesi”, Liceo Statale “Margherita di Savoia”, Liceo Statale “Giuseppe Mazzini”, IISS Francesco Saverio Nitti, Liceo Ginnasio Statale “Jacopo Sannazaro”, Liceo Scientifico “Nicola Sensale”, ISIS “Antonio Serra”, Istituto Comprensivo Statale “Virgilio IV”.

L’evento sarà trasmesso anche in streaming.

Link per la diretta dei concerti nel cortile delle statue: https://youtube.com/live/Uoe7WBry5dA?feature=share

Per informazioni sul progetto